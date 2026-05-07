موعد صرف مرتبات مايو 2026 بعد التبكير وجدول الرواتب الكامل .. أعلنت وزارة المالية تفاصيل صرف مرتبات شهر مايو 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بعد قرار تبكير مواعيد الصرف رسميًا، في خطوة تستهدف تخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية قبل نهاية الشهر، بالتزامن مع استمرار الحكومة في تنفيذ خطط تحسين مستوى المعيشة ورفع الدخول.

ويأتي الإعلان عن تبكير صرف مرتبات مايو 2026 وسط زيادة اهتمام الموظفين والعاملين بالدولة بمعرفة مواعيد الصرف الرسمية وقيمة الحد الأدنى للأجور لكل درجة وظيفية، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة بداية العام المالي الجديد 2026-2027.

أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو، بعد قرار التبكير الذي يهدف إلى تنظيم عمليات الصرف ومنع التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك المختلفة.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وفق جدول زمني منظم يراعي توزيع الجهات الحكومية على عدة أيام، بما يسهم في تسهيل إجراءات الحصول على الرواتب وتقليل الزحام خلال فترة الصرف.

كما شددت الوزارة على استمرار إتاحة المستحقات المالية عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة لكل جهة حكومية، مع إمكانية صرف الرواتب فور نزولها على البطاقات الإلكترونية الخاصة بالعاملين.

جدول صرف مرتبات مايو 2026 للوزارات والجهات الحكومية

بحسب ما أعلنته وزارة المالية، يبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم الثلاثاء 19 مايو لعدد من الوزارات والجهات الحكومية، وتشمل الآتية:

مجلس النواب.

مجلس الأمن القومي.

الجهاز المركزي للمحاسبات.

المجلس القومي لحقوق الإنسان.

المجلس الأعلى للصحافة.

الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وزارة القوى العاملة.

وزارة الإسكان والمرافق.

وزارة التضامن الاجتماعي.

مديريات الطرق والنقل.

ويستكمل صرف المرتبات يوم 20 مايو للوزارات والجهات الآتية:

وزارة التعليم العالي.

وزارة التنمية المحلية.

وزارة العدل.

وزارة الكهرباء.

وزارة التخطيط.

وزارة الاستثمار.

وزارة التعاون الدولي.

وزارة التربية والتعليم.

وزارة الزراعة.

وزارة الخارجية.

وزارة الشباب والرياضة.

وزارة المالية.

المحكمة الدستورية العليا.

الأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

هيئة النيابة الإدارية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

هيئة قضايا الدولة.

مجلس الوزراء.

النيابة العامة.

اللجنة العليا للانتخابات.

الحد الأدنى لمرتبات مايو 2026 حسب الدرجات الوظيفية

كشفت وزارة المالية عن تفاصيل الحد الأدنى للمرتبات المقرر صرفها للعاملين بالدولة خلال شهر مايو 2026، وذلك وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.

وجاء جدول الحد الأدنى للمرتبات على النحو الآتي:

موظفو الدرجة الممتازة يحصلون على 13 ألف و800 جنيه.

موظفو الدرجة العالية أو ما يعادلها يحصلون على 11 ألف و800 جنيه.

موظفو درجة مدير عام أو ما يعادلها يحصلون على 10 آلاف و300 جنيه.

موظفو الدرجة الأولى أو ما يعادلها يحصلون على 9800 جنيه.

موظفو الدرجة الثانية أو ما يعادلها يحصلون على 8500 جنيه.

موظفو الدرجة الثالثة أو ما يعادلها يحصلون على 8000 جنيه.

موظفو الدرجة الرابعة أو ما يعادلها يحصلون على 7300 جنيه.

موظفو الدرجة الخامسة أو ما يعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

موظفو الدرجة السادسة أو ما يعادلها يحصلون على 7100 جنيه.

زيادة المرتبات الجديدة تبدأ في يوليو 2026

وفي سياق متصل، كانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق تطبيق زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه، على أن يبدأ تنفيذها اعتبارًا من 1 يوليو 2026، بالتزامن مع بدء العمل بالموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2026-2027.

وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة حكومية تستهدف دعم العاملين بالدولة وتحسين مستوى دخول المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، مع استمرار تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية ورفع الحد الأدنى للأجور بشكل تدريجي.

اهتمام متزايد بمواعيد صرف المرتبات

ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة كذلك موعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة في يوليو المقبل، باعتبارها واحدة من أبرز القرارات المرتبطة بتحسين الأجور خلال العام الحالي.

ويترقب العاملون بالجهاز الإداري للدولة كذلك موعد تطبيق الزيادة الجديدة المقررة في يوليو المقبل، باعتبارها واحدة من أبرز القرارات المرتبطة بتحسين الأجور خلال العام الحالي.