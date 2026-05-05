قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل
قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة
نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء
دعاء للميت مستجاب.. أفضل الأدعية للمتوفى بعد صلاة الفجر
سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية
بيجو لاندتريك.. الأسد الفرنسي يظهر بتصميم البيك أب
فتنة قبل المونديال.. التوأم يرفض شائعة مجاملة عبدالمنعم على حساب لاعب الزمالك
لم يكن مصابا.. مفاجأة بشأن غياب بنتايج عن مباراة الزمالك وبيراميدز
حزب الله يعلن تنفيذ 13 عملية ضد مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال الإسرائيلي
احتراما لأهالي الإسماعيلية.. محاميا دنيا فؤاد ينسحبان من الدفاع عنها
أذكار النوم مكتوبة كاملة.. أفضل الأدعية قبل النوم لتحصين النفس ونوم هادئ
سيجال 2026.. مواصفات أصغر سيارة كهربائية من BYD
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

مدبولي
مدبولي
عبد العزيز جمال

يترقب عدد كبير من الموظفين معرفة موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كان الصرف سيتم قبل حلول عيد الأضحى أم بعده.

موعد صرف مرتبات أبريل 2026 .. بشرى لـ4.5 مليون موظف

كما يزداد اهتمام العاملين بالجهاز الإداري للدولة بمتابعة توقيت صرف الرواتب، خاصة عقب الإعلان الرسمي من وزارة المالية عن تبكير مواعيد الصرف، إلى جانب الاهتمام بالاطلاع على جدول الحد الأدنى الجديد للأجور بعد الزيادة المرتقبة التي يبدأ تطبيقها اعتبارًا من يوليو المقبل، والتي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه.

ويأتي الاهتمام بمعرفة مرتبات شهر مايو 2026 في ظل القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بزيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، ضمن حزمة اجتماعية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة ومواجهة الأعباء المعيشية.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026

أعلنت وزارة المالية رسميًا أن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026، وذلك وفق جدول زمني منظم لكل جهة وهيئة حكومية، مع إتاحة المرتبات من خلال ماكينات الصراف الآلي منذ بداية يوم الصرف.

ويهدف تبكير مرتبات شهر مايو 2026 إلى تخفيف الضغط على أماكن الصرف وتيسير حصول الموظفين على مستحقاتهم بسهولة، مع ضمان عدم حدوث ازدحام في ماكينات الصراف أو فروع البنوك.

موعد صرف مرتبات ابريل

ويُعد تبكير مرتبات شهر مايو 2026 جزءًا من خطة وزارة المالية لتخفيف الأعباء عن العاملين بالدولة، خاصة مع تزايد الالتزامات الشهرية وقرب المواسم والإجازات الرسمية.

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026

أتاحت وزارة المالية أكثر من وسيلة لصرف مرتبات شهر مايو 2026، لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية، وتشمل:

  • ماكينات الصراف الآلي للبنوك
  • فروع البنوك الحكومية والخاصة
  • مكاتب البريد المصري
  • المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول
  • بطاقات الدفع الإلكتروني "ميزة"
  • تطبيقات الدفع الرقمي المختلفة

وتساعد هذه الوسائل في تسهيل صرف مرتبات شهر مايو 2026 وتقليل التكدس والزحام خلال أيام الصرف الرسمية.

زيادة المرتبات الجديدة تبدأ في يوليو 2026

أعلن رئيس مجلس الوزراء عن بدء تطبيق زيادة المرتبات الجديدة اعتبارًا من يوليو 2026، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027.

وتشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى علاوات وحوافز مالية لفئات متعددة من العاملين بالدولة، وذلك بعد تخصيص 100 مليار جنيه إضافية لدعم الأجور في الموازنة الجديدة.

ويعني ذلك أن مرتبات شهر مايو 2026 ستصرف بالقيم الحالية، بينما تبدأ الزيادة الجديدة رسميًا مع رواتب شهر يوليو.

جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

وفقًا لما أعلنته الحكومة، جاء جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة على النحو التالي:

  • الدرجة الممتازة: 14,900 جنيه بدلًا من 13,200 جنيه
  • الدرجة العالية: 12,900 جنيه بدلًا من 11,200 جنيه
  • مدير عام: 11,400 جنيه بدلًا من 10,300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 10,800 جنيه بدلًا من 9,200 جنيه
  • الدرجة الثانية: 9,500 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الثالثة التخصصية: 9,100 جنيه بدلًا من 8,700 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 9,300 جنيه بدلًا من 8,200 جنيه
  • الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة: 9,100 جنيه بدلًا من 8,100 جنيه
  • الدرجة السادسة: 8,100 جنيه بدلًا من 7,000 جنيه

ويُظهر هذا الجدول حجم الزيادة التي سيستفيد منها الموظفون بعد انتهاء صرف مرتبات شهر مايو 2026 ودخول الزيادات الجديدة حيز التنفيذ.

الفئات المستفيدة من زيادة المرتبات

تشمل الزيادات الجديدة جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومن أبرز الفئات المستفيدة:

  • موظفو الجهاز الإداري للدولة
  • العاملون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية
  • العاملون غير المخاطبين بالخدمة المدنية
  • المعلمون
  • العاملون بالقطاع الطبي

كما أقرت الحكومة حافزًا إضافيًا بقيمة 750 جنيه شهريًا للعاملين، مع زيادات خاصة للمعلمين والكوادر الطبية.

مرتبات شهر أبريل 2026

وبذلك فإن مرتبات شهر مايو 2026 ستكون وفق الرواتب الحالية، بينما تبدأ الاستفادة الفعلية من هذه الزيادات مع مرتبات يوليو.

زيادات خاصة للمعلمين والقطاع الطبي

أقرت الحكومة زيادات إضافية ضمن خطة رفع الأجور، حيث يحصل المعلمون على:

  • حافز تدريس يصل إلى 1000 جنيه
  • حافز تميز قد يصل إلى 2000 جنيه

كما يحصل العاملون في القطاع الطبي على:

  • زيادة إضافية 750 جنيه
  • رفع بدل النوبتجيات بنسبة 25%

وتهدف هذه الزيادات إلى تحسين دخول هذه الفئات الحيوية، بجانب انتظام صرف مرتبات شهر مايو 2026 في موعدها المعلن.

هل تتزامن مرتبات مايو مع عيد الأضحى؟

يتزايد التساؤل حول مدى تزامن صرف رواتب مايو 2026 مع موسم عيد الأضحى، إلا أن المؤكد أن العيد سيحل في أواخر الشهر ذاته، بينما تبدأ عملية صرف المستحقات اعتبارًا من يوم 19 مايو، ما يمنح العاملين فرصة الحصول على رواتبهم قبل حلول العيد بفترة كافية.


ويُسهم هذا التوقيت في تخفيف الضغوط المالية عن كاهل الأسر قبل العطلة الرسمية، لذلك يترقب الموظفون صرف مرتبات شهر مايو 2026 لتأمين احتياجاتهم والاستعداد لمستلزمات العيد بشكل أفضل.

مرتبات شهر مايو مرتبات شهر مايو 2026 وزارة المالية زيادة المرتبات الجديدة جدول الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

صورة أرشيفية

بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

النادي الأهلي

تأجيل الملف.. مشاركة الأهلي الإفريقية مرتبطة بنتائجه في الدوري المحلي

ضياء العوضي

خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

ترشيحاتنا

الأمير محمد بن سلمان

ولي العهد السعودي يعرب عن استنكار المملكة للاعتداءات الإيرانية ضد الإمارات

روسيا

روسيا تعلن هدنة في فترة الاحتفالات بعيد النصر وتحذر أوكرانيا من انتهاكها

المغرب

المغرب يقدم مساهمة بـ 5 ملايين دولار لدعم تحالف GAVI الصحي

بالصور

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

الركنة بـ10 آلاف .. مواقف السيارات ترفع عوائد فيفا في مونديال 2026

مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026
مواقف سيارات مونديال 2026

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة.. بدون حرمان أو دايت قاسي

4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة
4 عادات أساسية تساعدك على فقدان الوزن بسرعة

فيديو

الشهيد مفيب محمد عمرو الطاهر

حكاية بطل.. قصة استشهاد النقيب محمد عمرو الطاهر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد