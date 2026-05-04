تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
المالية تعلن التبكير.. موعد صرف مرتبات مايو 2026

رشا عوني

يترقب الموظفون والعاملون بالقطاع الإداري بالدولة، موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026، والذي يتزامن مع موعد عيد الأضحى خلال الشهر الجاري، ولذلك أصدرت وزارة المالية قرارا رسميا بشأن تبكير صرف مرتبات مايو خلال الايام المقبلة.

موعد صرف مرتبات شهر مايو 2026
 

من المقرر بدء صرف مرتبات شهر مايو 2026 يوم 19 الحالي، للتيسير على العاملين بالدولة، لافتًا إلى أننا نسعى للتسهيل على المواطنين، وتعزيز قدرتهم على تلبية الاحتياجات الأساسية.

زيادة المرتبات 2026

 

 

موعد صرف مرتبات مايو 2026

وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن صرف مرتبات شهر مايو سيبدأ اعتبارًا من يوم 19 مايو 2026، بدلًا من الموعد المعتاد، وذلك في إطار خطة الوزارة لتخفيف الضغط على ماكينات الصراف الآلي وتقليل التكدس، مع ضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب.

وأشار الوزير إلى أن القرار يأتي ضمن جهود الدولة المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعاملين بالجهاز الإداري، وتعزيز قدرتهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

جدول صرف مرتبات مايو

اليوم الأول 24 مايو.. صرف مرتبات وزارات الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، والطرق والنقل.

اليوم الثاني 25 مايو.. صرف مرتبات التعليم العالي، العدل، والكهرباء، إلى جانب الهيئات المستقلة.

الأيام التالية.. تُخصص لبقية المديريات والجهات التي لم تصرف في اليومين الأولين

تبكير في صرف مرتبات مايو 2026

أعلنت وزارة المالية رسمياً تبكير صرف مرتبات مايو 2026 ليبدأ في منتصف الشهر تقريبًا، وذلك بسبب اقتراب عيد الأضحى المبارك 2026، بهدف:

  • توفير السيولة قبل العيد
  • مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها
  • تقليل الضغط على البنوك
  • تنشيط الحركة الشرائية في الأسواق

 

أماكن صرف مرتبات شهر مايو 2026
صرف مرتبات شهر مايو 2026 المقبل من خلال فروع البنوك.

-فيما تصرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر فروع البريد المصرى المنتشرة على مستوى الجمهور.

- كما يمكن صرف مرتبات شهر مايو 2026 عبر ماكينات الصرف الآلى «ATM».

رفع الحد الأدنى للأجور

أكدت الحكومة أن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يصل إلى 1000 جنيه ستتم بشكل رسمي بدءًا من الأول من يوليو 2026، مع بداية الميزانية الجديدة، بحيث تظهر تلك الزيادة مباشرة في المرتبات الشهرية للعاملين.

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، منذ أيام، أنه سيتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل بتكلفة إجمالية 100 مليار جنيه، موضحًا أن هذه الزيادة الجديدة ترفع الحد الأدنى للدخل للعاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه.


كما تأتي ضمن إجراءات دعم تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم الحالية. هذا الموعد يضع العاملين أمام فرصة للاستعداد المالي وتوقع استلام الرواتب الجديدة بشكل منتظم.

الدرجة الوظيفية    قبل الزيادة    بعد الزيادة


الدرجة الممتازة    13,200 جنيه    14,900 جنيه
الدرجة العالية    11,200 جنيه    12,900 جنيه
مدير عام أو ما يعادلها    10,300 جنيه    11,400 جنيه
الدرجة الأولى    9,200 جنيه    10,800 جنيه
الدرجة الثانية    8,200 جنيه    9,500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية    8,700 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة الرابعة    8,200 جنيه    9,300 جنيه
الدرجة الخامسة والخدمات المعاونة    8,100 جنيه    9,100 جنيه
الدرجة السادسة الخدمات المعاونة    7,000 جنيه    8,100 جنيه

