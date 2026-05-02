القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

تبدأ وزارة المالية بعد 18 يوما من الآن في صرف مرتبات شهر مايو 2026؛ لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة وقبل قدوم عيد الأضحي المبارك.

قرارات صرف مرتبات شهر مايو

وكان أحمد كجوك، وزير المالية؛ قد اعلن عن اصدار قرارًا بتكبير صرف المرتبات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الخدمية، خلال المواسم والمناسبات العامة والدينية بما في ذلك عيد الأضحي المبارك؛ لدعم الموظفين وأسرهم وتقليل الأعباء عن كاهلهم.

موعد مرتبات شهر مايو

جاءت التعليمات الصادرة إلى الإدارات المحاسبية التابعة لوزارة المالية وتحديدًا قطاع الحسابات والمديريات المالية على مستوى الجمهورية، بمراعاة التزام الوزارات والهيئات التي لديها موازنات بالمواعيد المحددة بتحويل المرتبات لموظفيها.

كم يوم لصرف المرتبات

تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات شهر مايو على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 19 حتي الخميس 21 من مايو الجاري ولمدة 3 أيام متصلة؛ ثم تستكملها يومي الأحد والإثنين الموافقان 24 و 25 من نفس الشهر.

متي تبدأ صرف مرتبات شهر مايو 2026

تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل العاملين بالدولة اعتباراً من يوم 19 من الشهر المقبل؛ وهي مرتبات شهر مايو 2026.

تأتي تلك التحركات في اطار توجهات وزارة المالية لتبكير عمليات صرف المرتبات والأجور وتقليل الأعباء الشهرية علي الموظفين وذويهم.

جدول مواعيد صرف المرتبات

تخطط وزارة المالية لصرف مرتبات شهر مايو 2026 مبكرًا اعتبارا من الثلاثاء الموافق 19 مايو ولمدة 5 أيام ، لكل العاملين بالدولة على مستوى 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة.

وبحسب التعليمات التي أقرها أحمد كجوك، وزير المالية، مؤخرا والتي تتضمن توجيه الجهات الإدارية بمختلف المؤسسات الحكومية سواء الهيئات الاقتصادية والخدمية ووحدات التنمية المحلية وغيرها من الجهات الخاضعة للموازنة العامة و غيرها.

تبدأ مواعيد صرف مرتبات شهر مايو اعتبارا من الثلاثاء 19 حتي الخميس الموافق 21 من نفس الشهر ولمدة 3 أيام.

ويتم استكمال عمليات صرف المرتبات الجديدة يوم الأحد 25 مايو حتي الإثنين 26 من نفس الشهر ولمدة يومين آخرين.

الفئات التي ستصرف مرتب شهر مايو 2026

العاملين بقطاع الأعمال العام

العاملين الخاضعين للموازنة العامة

العاملين بالجهات الحكومية التابعة الوزارات والمصالح التابعة و المستقلة

العاملين بالهيئات الخدمية

العاملين بوحدات الهيئات المحلية

دعم الموظفين

وفي تصريحات سابقة لوزير المالية أحمد كجوك، حيث أكد أن هناك تواصلًا مستمرًا بين وزارة المالية، وكل الجهات الإدارية لتعميق التنسيق المشترك لصالح العاملين بالدولة، والتيسير عليهم، وصون حقوقهم.