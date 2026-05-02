أميتوا الباطل بالسكوت عنه.. صحة البرلمان تهاجم نظام الطيبات

طالبت النائبة نيفين إسكندر، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بوضع كود إعلامي للحديث عن الأنظمة الغذائية، وذلك بعد حالة الجدل التي أحدثها "نظام الطيبات” الذي دعا له الطبيب الراحل ضياء العوضي، قائلة: “أميتوا الباطل بالسكوت عنه”.

جدل نظام الطيبات

واستنكرت “إسكندر” ـ في تصريحات خاصة لـ صدى البلد ـ الفوضى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل الإعلامية بشأن نظام الطيبات والأنظمة الصحية والغذائية الأفضل.

وقالت عضو صحة النواب إنه “لا يتصور أبدًا أن يكون الغذاء وحده كافيًا لعلاج الأمراض، وإلا ما كان لتكون هناك أزمة أدوية نواجهها في الوقت الذي نعاني فيه من تلك الأزمة”.

كود إعلامي بعد جدل نظام الطيبات

وشددت النائبة أن هناك أمراض لا يمكن أبدًا علاجها بالغذاء وحده رغم أهمية اتباع أنظمة غذائية صحية، فكيف ستقول لمريض كلى لا تشرب مياه؟.

وطالبت بضرورة مواجهة هذا السيل من المعلومات المتعلقة بالأنظمة الغذائية وأن يكون هناك كود إعلامي لمن يدلي بمعلومات في هذا الصدد، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء بصدد الإعلان عن قواعد متعلقة بهذا الأمر.