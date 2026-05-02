خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة

تباشر النيابة العامة المختصة تحقيقات موسعة في اتهام الفنانة منة فضالي لخادمتها الأجنبية بسرقة متعلقات من منزلها قبل فرارها هاربة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة حول الواقعة ومكان تواجد الخادمة، كما استدعت الفنانة لسماع أقوالها.

وكشفت منة فضالي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تفاصيل تعرضها للسرقة من قبل خادمتها النيجيرية، قائلة: «البنت دي بقالها عندي سنة وشهرين، ومش معاها باسبور».

وأضافت منة فضالي: «قلت لها هاتي باسبور أعملك إقامة، قالت لي محتاجة يومين إجازة، طلبت المكتب ييجي ياخدها على أساس إنها هتروح تجيبلي باسبورها، واديتها تليفون لأنها لا تمتلك تليفون كي أتصل بها، أول حاجة، محبتش حد يعرف عنوانها، وخليت المكتب يوصلها في مكان بعيد، وواحدة جات أخدتها منهم، بعدين التليفون اتقفل، وعملت بلوك ليا ولأمي»

وتابعت: «اكتشفنا بعدها إنها سارقة كل حاجة من البيت عن طريق أكياس القمامة السودة، وهي خارجة من عندنا كان معاها شنطتها الصغيرة. بعد كده لقيناها واخدة حلق وخاتم أمي الذهب وسلسلة ذهب كبيرة، وسارقة هدوم كتير من عندي وشنط غالية».

وأشارت منة فضالي: «بعد 3 ساعات كلمت المكتب، وهما حاولوا يوصلولها، راحت مخليّة واحدة تزعق معاهم، وعملت للمكتب بلوك. ودي صورها ببعض الحاجات اللي سرقتها من عندي، والست دي هي المسؤولة عنها. حاولت أتواصل معاها، قفلت في وشي وعملت بلوك. روحت القسم وعملت محضر بالمسروقات، واديتهم رقم باسبورها، وإن شاء الله يعرفوا يجيبوها».

وأوضحت منة فضالي: «المشكلة الأساسية إني عرفت بعد كده إن البنت دي بتشتغل مع حد في نيجيريا في المخدرات، وإنها متصابة كذا مرة بالرصاص، مش عارفة إزاي الناس دي بتدخل البلد زي دول، لازم نحترس منهم، للأسف أنا عملت خير معاها أوي»

واختتمت: «ربنا اللي يعلم، والناس كلها اللي جاتلي بيتي شافت أنا كنت بتعامل معاها إزاي، بس اكتشفت إن دول ما عندهمش ضمير وكدابين وطبعهم الخيانة، أنا بنزل الكلام ده وربنا يعلم أنا كنت بحب البنت دي قد إيه، لكن اكتشفت حقيقتها، اتقِ شر من أحسنت إليه، لو حد بيتعامل مع الست دي، خلي بالكم، وإن شاء الله القانون هيجبلي حقي منها».

وتقدمت الفنانة منة فضالي ببلاغ تتهم فيه خادمتها، تحمل الجنسية أجنبية، بالاستيلاء على مشغولات ذهبية ومقتنيات شخصية من داخل مسكنها بمدينة ٦ أكتوبر، قبل أن تغادر المنزل وتلوذ بالفرار.

وذكرت منة فضالي في بلاغها أن قائمة المسروقات ضمت مقتنيات ذات قيمة مادية ومعنوية عالية منها سلسلة ذهب، خاتماً، وقرطاً من الذهب، إضافة إلى ساعات يد خاصة بالفنانة و هاتف محمول وكمية من الملابس الشخصية.

وتكثف الجهات المعنية جهودها حالياً لملاحقة الخادمة الهاربة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة