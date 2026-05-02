استئناف على قرار تجديد حبس سيد مشاغب و5 آخرين في اتهامهم بإثارة الشغب

أعلن أسامة الجوهري، محامي المتهم سيد مشاغب، اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة للاستئناف على قرار قاضي المعارضات بمحكمة الجيزة، الذي قضى بتجديد حبس موكله و5 آخرين لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهم بإثارة الشغب وتعطيل حركة المرور بمنطقة بولاق الدكرور.



وأكد أن هيئة الدفاع بدأت بالفعل التنسيق فيما بينها لإعداد مذكرة الاستئناف، تمهيدًا لتقديمها أمام المحكمة المختصة، للمطالبة بإلغاء قرار الحبس الاحتياطي وإخلاء سبيل المتهمين، استنادًا إلى دفوع قانونية تتعلق بانتفاء مبررات الحبس.



خلفية القرار

وكان قاضي المعارضات قد قرر تجديد حبس المتهمين، على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة، في اتهامهم بالتجمهر وإثارة الشغب وترويع المواطنين، عقب واقعة تجمع حاشد أمام منزل المتهم الرئيسي.



وكشفت التحقيقات أن الواقعة جاءت عقب تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تجمعات لعشرات الأشخاص وهم يشعلون الألعاب النارية ويطلقون الشماريخ، ما تسبب في حالة من الفوضى وتعطيل حركة المرور بالمنطقة.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 متهمين، من بينهم سيد مشاغب، عقب تقنين الإجراءات، حيث تبين أن لهم معلومات جنائية سابقة، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة.