رضا عبد العال: هذا الثنائي ضيع الزمالك.. وبيراميدز الأقرب للتتويج بالدوري

تحدَث رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق عن مباراة الزمالك والأهلي في قمة منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز والتي جمعت الفريقين ، أمس الجمعة 1 مايو 2026 على ستاد القاهرة الدولي وانتهت بفوز الأحمر بثلاثية دون رد.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :



عبد الله السعيد ثغرة كبيرة في وسط ملعب الزمالك وهذا ما أكدته مراراً وتكراراً ، فهو لا يصلح نهائياّ للمشاركة في تشكيل الأبيض الأساسي ، وهذا أمر طبيعي حالياً في ظل التقدم بالعمر وتراجع الحالة البدنية ، وهو أحد أسباب فوز الأهلي بالمباراة ، وكذلك حسام عبد المجيد الذي ارتكب العديد من الأخطاء الساذجة في الخط الخلفي للأبيض ، وأرى أن الثنائي كانا يلعبان في صفوف الأهلي خلال المباراة.

وتابع: خسارة الزمالك أمام الأهلي ، جعلت بيراميدز يقترب بشدة من التتويج بلقب الدوري هذا الموسم ، فمن الصعب أن يتعثر الفريق في المباراتين المقبلتين أمام سيراميكا كليوباترا وسموحة.