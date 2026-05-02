رضا عبد العال: معتمد جمال ضيع كل اللي عمله.. وأرشح 2 لتدريب الزمالك

علَقَ رضا عبد العال نجم الكرة المصرية السابق على مباراة الزمالك والأهلي في قمة منافسات الجولة الخامسة من المرحلة الفاصلة بمجموعة المنافسة على لقب الدوري الممتاز والتي جمعت الفريقين ، أمس الجمعة 1 مايو 2026 على ستاد القاهرة الدولي.

وحسم الأهلي مباراة القمة أمام غريمه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة سجلها أشرف بن شرقي "هدفين" وحسين الشحات ، ليرفع الأحمر رصيده إلى النقطة 47 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، بينما تجمد رصيد الأبيض عند 50 نقطة في صدارة الترتيب.

وقال رضا عبد العال في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق عبر فضائية TeN :



معتمد جمال هو المسؤول الأول والأخير عن خسارة الزمالك أمام الأهلي بثلاثية نظيفة ، وذلك بعدما خاض المباراة بتشكيل خاطئ ، واستعان بـ عبد الله السعيد في التشكيل الأساسي وهو لا يصلح لهذا الأمر في الوقت الحالي نظراً لتقدمه في العمر ، كما أن محمد اسماعيل لاعب مدافع ولا يجيد مهام مركز الظهير الأيمن وكان لابد من الاعتماد على محمد ابراهيم.

وأضاف: معتمد جمال "ضيع كل حاجة" بعد الخسارة الثقيلة أمام الأهلي ، وأطالب مجلس إدارة نادي الزمالك بضرورة تعيين طارق مصطفى مديراً فنياً للفريق بدايةً من الموسم القادم أو عودة أيمن الرمادي من جديد.