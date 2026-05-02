عمرو الحديدي: شخصية لاعبي الأهلي كلمة السر في الفوز على الزمالك



أكد عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، أن شخصية لاعبي الفريق كانت كلمة السر وراء الفوز على الزمالك بثلاثية في الدوري الممتاز.



وقال الحديدي، خلال لقائه مع الإعلاميين محمد طارق أضا وإيهاب الكومي في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»: «شخصية لاعبي الأهلي ظهرت في مباراة الزمالك، وليس فقط دور المدير الفني، وهذه أول مرة نرى الأهلي يضغط بكتلة هجومية واحدة وتمركز صحيح».



وأضاف: «بن شرقي يتحكم في إيقاع لعب الأهلي من على الأطراف، وليس كمهاجم صريح».



وأشار: «ناصر منسي.. المسلسل انتهى، لا توجد أسطورة، ولا يوجد شيكودودو، وبيزيرا غير موجود».



وأوضح: «الأهلي سنحت له 22 فرصة في مباراة الزمالك، وحسين الشحات لاعب مميز، يمتلك ثقلًا داخل الملعب ومهارة لافتة».



وشدد: «كل لاعب في الأهلي يعرف دوره داخل الملعب، ومن يكون في حالة تركيز أعلى يعوض زميله».



واختتم: «بن شرقي أراد تسديد ركلة الجزاء، لكن المدير الفني توروب أصر على أن يتولى تريزيجيه التنفيذ».