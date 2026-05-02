الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بن شرقي يتألق في القمة 132 ويقود الأهلي لـ انتصار كبير

بن شرقي
بن شرقي
رباب الهواري

قدم أشرف بن شرقي أداءً لافتًا في مباراة القمة 132، ليقود النادي الأهلي لتحقيق فوز عريض بنتيجة 3-0 على غريمه التقليدي نادي الزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

 المباراة التي أُقيمت على ملعب استاد القاهرة الدولي شهدت سيطرة واضحة من الأهلي، وكان بن شرقي أحد أبرز نجوم اللقاء.

هدف مبكر يمنح الأفضلية

افتتح بن شرقي التسجيل مبكرًا في الدقيقة 18، بعدما ارتقى لعرضية متقنة وسددها برأسية قوية داخل الشباك، ليمنح فريقه الأفضلية ويضع الزمالك تحت ضغط كبير منذ البداية. هذا الهدف كان نقطة تحول في اللقاء، حيث ساهم في فرض إيقاع الأهلي على مجريات المباراة.

إنجاز خاص في تاريخ القمة

واصل النجم المغربي كتابة التاريخ في مواجهات القطبين، بعدما أصبح من اللاعبين القلائل الذين سجلوا بقميصي الأهلي والزمالك في مباريات القمة. ورفع بن شرقي رصيده إلى 4 أهداف في هذه المواجهات، بواقع هدفين مع كل فريق، ليؤكد مكانته كأحد أبرز الأسماء الأجنبية في تاريخ اللقاءات الكبرى.

مسيرة مميزة مع الأهلي

منذ انضمامه إلى الأهلي في يناير 2025 في صفقة انتقال حر، نجح بن شرقي في تقديم مستويات مميزة. وساهم بـ17 هدفًا في مختلف البطولات، حيث سجل 6 أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، ليصبح عنصرًا مؤثرًا في تشكيل الفريق.

أرقام وإنجازات لافتة

لم تقتصر إنجازات بن شرقي على التألق الفردي، بل دخل التاريخ أيضًا كأول لاعب مغربي يتوج بلقب الدوري المصري مع فريقين مختلفين، بعد فوزه بالبطولة مع الزمالك سابقًا، ثم مع الأهلي لاحقًا.

الأهلي يواصل الضغط على الصدارة

بهذا الفوز، عزز الأهلي موقعه في جدول الترتيب وواصل مطاردة القمة، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 50 نقطة، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المتبقية من البطولة

حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت
حظك اليوم السبت

برج الحمل
برج الحمل
برج الحمل

برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي
برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي
برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت 
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت 
برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت 

