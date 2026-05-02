الحلول الودية أولًا.. رئيس اتحاد العمال يكشف كواليس إنهاء النزاعات داخل مواقع العمل

كشف عبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن الآلية المتبعة في التعامل مع النزاعات العمالية، مؤكدًا أن الحلول الودية داخل مواقع العمل تمثل المسار الأساسي لتسوية الخلافات، بما يحافظ على استقرار الإنتاج ويقلل من اللجوء إلى القضاء.

وأوضح الجمل، خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن اللجان النقابية داخل المصانع والشركات تلعب دورًا محوريًا في احتواء الأزمات؛ نظرًا لقربها من العمال وإلمامها بتفاصيل المشكلات اليومية.

متابعة القضايا بشكل تدريجي

وأشار إلى أن هذه اللجان تتدخل بشكل مبكر لمعالجة أي خلافات بين العاملين والإدارة، ضمن منظومة متكاملة ترتبط بالنقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ما يتيح متابعة القضايا بشكل تدريجي وصولًا إلى حلول توافقية تضمن حقوق جميع الأطراف.

تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل

وأكد أن هذا النهج يسهم في تعزيز الاستقرار داخل بيئة العمل، ويدعم استمرار عجلة الإنتاج دون تعطيل، مشددًا على أن التسويات الودية تظل الخيار الأول قبل اللجوء إلى المسارات القانونية أو القضائية.