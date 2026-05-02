طبيب الأهلي يوضح تفاصيل إصابة تريزيجيه.. هل يشارك بالمباريات القادمة؟

تعرض محمود حسن تريزيجيه، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مشاركته في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي أُقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2025-2026.

وجاءت الإصابة في توقيت أثار قلق الجماهير، خاصة في ظل أهمية المرحلة الحالية من المنافسات.

تشخيص طبي مطمئن من جهاز الأهلي

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق، تفاصيل الإصابة، موضحًا أنها عبارة عن جرح قطعي أعلى الركبة اليسرى، استلزم التدخل الطبي السريع وخياطة الجرح بخمس غرز. وأكد أن حالة اللاعب مطمئنة ولا تدعو للقلق، مشيرًا إلى أن الإصابة سطحية ولن تؤثر بشكل كبير على مشاركاته المقبلة.

وقعت إصابة تريزيجيه أثناء مشاركته في مواجهة النادي الأهلي أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، في لقاء القمة الذي شهد أداءً قويًا من جانب الأهلي. ورغم الإصابة، واصل الفريق الأحمر تفوقه داخل الملعب وفرض سيطرته على مجريات المباراة.

الأهلي يحسم القمة بثلاثية نظيفة

نجح الأهلي في تحقيق فوز كبير على الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في إطار الجولة الخامسة من منافسات الدوري. هذا الانتصار عزز من موقف الفريق في جدول الترتيب، وأكد جاهزيته للمنافسة بقوة على لقب البطولة هذا الموسم.