جمال الزهيري: غضب الجماهير بعد ثلاثية بيراميدز أعاد الأهلي للطريق الصحيح

أكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن سيناريو مواجهة الأهلي والزمالك كان متوقعًا، رغم فارق النقاط بين الفريقين قبل المواجهة، مشيرًا إلى أن كل لاعبي الفريق الأحمر استعادوا قدراتهم الخاصة وتم توظيفها لصالح الفريق.

وقال عبر مودرن سبورتس: بعد الخسارة من بيراميدز بثلاثية، جمهور الاهلي استشاط غضبًا مما حدث، وخسارة الزمالك اليوم كانت كبيرة للغاية، لأن مواجهات فرق القمة لا تنتهي بهذا الفارق الكبير.

وأضاف: الزمالك خسر اليوم لأنه لم يكن مستعدًا بشكل جيد من الناحية النفسية، عكس لاعبي الأهلي الذين استعدوا بشكل جيد للمباراة.

وتابع جمال الزهيري: الفوز اليوم سوف يساهم في عودة الأهلي لسابق عهده، وهو أمر يُرضي جماهير النادي، خاصة أنه سيساهم في اصلاح العديد من الأمور عقب ختام الموسم، وهناك لاعبين تعرضت للظلم مؤخرا مثل بنشرقي وحسين الشحات.

وزاد: الشحات كان له دور ايجابي في الأهلي طوال المواسم السابقة، وأيضا طاهر محمد طاهر قدم مستوى جيد.