الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ميادة الحناوي تحيي حفلا غنائيا بمهرجان موازين .. 19 يونيو

تستعد الفنانة ميادة الحناوي، لإحياء حفل غنائي يوم 19 يونيو المقبل، ضمن فعاليات مهرجان موازين في دولة المغرب. 

ونشرت الصفحة الرسمية لمهرجان موازين بالمغرب، بوستر حفلة ميادة الحناوي، لتعلن عنه لجمهورها بشكل رسمي.

و أعلنت إدارة مهرجان موازين، عن الحفل، فكتبت: «تضرب أسطورة الطرب العربي، ميادة الحناوي، موعداً مع جمهورها يوم 19 يونيو على خشبة المسرح الوطني محمد الخامس  «مطربة الأجيال» التي بصمت تاريخ الموسيقى العربية بصوتها القوي وأدائها المليء بالإحساس، تعود لتقديم روائعها الخالدة. ليلة طربية بامتياز تعد بلحظات من الحنين والأصالة في قلب موازين».

أغاني ميادة الحناوي

وفى وقت سابق، طرحت الفنانة ميادة الحناوي أغنيتها الجديدة بعنوان "حبة ذكريات"، من كلمات الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، وألحان الموسيقار الدكتور طلال، توزيع يحيى الموجي، إشراف عام خالد أبو منذر، وتولي عماد باسيل إخراج الفيديو كليب، الذي تم تصويره في دبي لمدة ثلاثة أيام، تم خلالها استخدام أحدث التقنيات في عالم السينما، ليخرج العمل في أفضل صورة.

وأعربت الفنانة ميادة الحناوي عن سعادتها بطرح الأغنية فى تصريحات صحفية سابقة ، قائلة: "أشعر بالسعادة الكبيرة بتقديم هذه الأغنية لما تحمل من فكر وأسلوب بديع من ناحية الكلمات الراقية المعبرة للشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، والألحان الراقية التي تلامس الذوق الرفيع للموسيقار طلال، كما أشعر بالفخر بهذا التعاون مع عمالقة الشعر واللحن في الوطن العربي، لذلك أراهن على أغنية وفيديو كليب "حبة ذكريات" لأنه عمل استثنائي، يُقدم في قالب طربي يواكب التطور ورقة النغم والذوق الرفيع في عالم الموسيقى".

الفنانة ميادة الحناوي ولدت في حلب عام 1959 وتميّزت بصوتٍ طربي عميق يجمع بين الرومنسية والدراما، فبنت مسيرة فنية استثنائية امتدت لعقود.  

حقّقت شهرتها الحقيقية في مصر والعالم العربي من خلال تعاونها مع كبار الملحنين مثل بليغ حمدي، محمد الموجي، ومحمد عبد الوهاب، الذين أهدوها ألحاناً خالدة أثرت الحركة الغنائية العربية.  

وعلى الرغم من النجومية والإنجاز، عانت ميادة الحناوي فترات من التحديات الفنيّة والسياسية؛ وكُرّست شائعات عدة حول حالتها الصحية خلال مراحل غيابها عن الساحة، لكنها دائماً ما تعود صامدة عند جمهورها.

حظك اليوم السبت
برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

د. هشام فريد يكتب : أمريكا وإيران والأمن القومى العربي

هند عصام تكتب: الملك تحتمس الأول

وائل الغول يكتب: القنبلة الموقوتة.. هل تنفجر من داخل إسرائيل؟

