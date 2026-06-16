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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حفيظ دراجي يشيد بأداء منتخب مصر أمام بلجيكا: حضر للمنافسة وليس للمشاركة

منتخب مصر
منتخب مصر
يارا أمين

أشاد الإعلامي الرياضي الجزائري حفيظ دراجي بالأداء الذي قدمه المنتخب المصري خلال مباراته أمام منتخب بلجيكا في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن “الفراعنة” ظهروا بصورة مشرفة أمام أحد أقوى منتخبات العالم.

وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام بلجيكا بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، بعدما قدم الفراعنة أداءً قويًا أمام أحد أبرز منتخبات البطولة.

وكتب حفيظ دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”: “شكرًا للمنتخب المصري على مباراته البطولية أمام بلجيكا في خرجته الأولى، والتي أنهاها بتعادل ثمين بهدف لمثله”.

وأضاف أن المنتخب المصري لعب بشجاعة وروح قتالية عالية، ونجح في مجاراة المنتخب البلجيكي بفضل الانضباط التكتيكي والإصرار، معتبرًا أن الأداء يعكس قدرة الفريق على منافسة كبار المنتخبات العالمية.

وأكد دراجي أن التعادل لا يمثل مجرد نقطة في مشوار دور المجموعات، بل يحمل رسالة واضحة بأن منتخب مصر يشارك في البطولة من أجل المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية، وليس الاكتفاء بالمشاركة.

واختتم رسالته: “مبروك لمصر هذا الأداء المشرف والقادم قد يكون اجمل باءذن الله".

ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر نظيره منتخب نيوزيلندا في الجولة الثانية من دور المجموعات يوم الإثنين 22 يونيو 2026، في مباراة يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز الأول وتعزيز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

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