وكيل صحة بني سويف يشيد بفريق طبي نجح في إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بسرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي ونجاحه في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد ابتلاعها عملة معدنية تسببت في انسداد بمجرى التنفس، حيث جرى التعامل مع الحالة بصورة عاجلة واحترافية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي تحرك فور وصول الطفلة إلى المستشفى، وتم التنسيق بين أقسام الأنف والأذن والتخدير، وإجراء التدخل الطبي اللازم لاستخراج العملة المعدنية وفتح مجرى التنفس، حتى استعادت الطفلة حالتها المستقرة، مؤكدًا أن سرعة الأداء وكفاءة الأطقم الطبية كانتا العامل الحاسم في إنقاذ حياتها.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير للفريق الطبي وهم الدكتور مصطفى عبابة، والدكتور أحمد مسعود، أخصائي التخدير، وطاقم التمريض المكون من وفاء إبراهيم، ورحمة أحمد، ونعمة شلقامي، مثمنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم.

كما أشاد بالدور الذي قامت به إدارة المستشفى بقيادة الدكتور هاني خيري، مدير المستشفى، والدكتور سامح غانم، نائب مدير المستشفى، في المتابعة المباشرة للحالة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس جاهزية المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ببني سويف للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

وناشد وكيل وزارة الصحة ببني سويف أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم ترك العملات المعدنية أو الأجسام الصغيرة في متناول الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر جسيمة قد تهدد حياتهم، مؤكدًا أن سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى عند حدوث مثل هذه الحالات تسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة الطفل.