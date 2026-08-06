قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بياناتك في خطر .. كيف تمسح ملفاتك القديمة بذكاء لضمان عدم استرجاعها؟
حالة الطقس اليوم الخميس.. الأرصاد تحذر من رياح مُثيرة للرمال واضطراب الملاحة
زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الكهرباء : تعظيم عوائد مصر من استخلاص الخامات والمواد والمعادن النادرة
البنك المركزي: 79% من المواطنين يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية
خلال العملية العسكرية في مخيم قلنديا.. الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن إصابة 11 شخصًا
أمطار ونشاط للرياح.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
ضوابط القبول في نوعيات التعليم الفني والتقني «الثانوي التكنولوجي» بالقانون
الخارجية الباكستانية: ما زلنا منخرطين مع الدول الأخرى بشأن الأزمة في الشرق الأوسط
بيانات ملايحة : تراجع حركة الملاحة عبر مضيقي هرمز وباب المندب
بعثة الأهلي تستعد للسفر إلى إسبانيا لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة بني سويف يشيد بفريق طبي نجح في إنقاذ طفلة من الاختناق بعد ابتلاع عملة معدنية

مستشفى الفشن المركزي
مستشفى الفشن المركزي

أشاد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، بسرعة استجابة الفريق الطبي بمستشفى الفشن المركزي ونجاحه في إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بعد ابتلاعها عملة معدنية تسببت في انسداد بمجرى التنفس، حيث جرى التعامل مع الحالة بصورة عاجلة واحترافية.

وأوضح وكيل الوزارة أن الفريق الطبي تحرك فور وصول الطفلة إلى المستشفى، وتم التنسيق بين أقسام الأنف والأذن والتخدير، وإجراء التدخل الطبي اللازم لاستخراج العملة المعدنية وفتح مجرى التنفس، حتى استعادت الطفلة حالتها المستقرة، مؤكدًا أن سرعة الأداء وكفاءة الأطقم الطبية كانتا العامل الحاسم في إنقاذ حياتها.

ووجه الدكتور هاني جميعة الشكر والتقدير للفريق الطبي وهم الدكتور مصطفى عبابة، والدكتور أحمد مسعود، أخصائي التخدير، وطاقم التمريض المكون من وفاء إبراهيم، ورحمة أحمد، ونعمة شلقامي، مثمنًا جهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء واجبهم.

كما أشاد بالدور الذي قامت به إدارة المستشفى بقيادة الدكتور هاني خيري، مدير المستشفى، والدكتور سامح غانم، نائب مدير المستشفى، في المتابعة المباشرة للحالة، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس جاهزية المستشفيات التابعة لمديرية الصحة ببني سويف للتعامل مع الحالات الطارئة، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفق أعلى معايير الجودة.

وناشد وكيل وزارة الصحة ببني سويف أولياء الأمور بضرورة توخي الحذر وعدم ترك العملات المعدنية أو الأجسام الصغيرة في متناول الأطفال، لما قد تسببه من مخاطر جسيمة قد تهدد حياتهم، مؤكدًا أن سرعة التوجه إلى أقرب مستشفى عند حدوث مثل هذه الحالات تسهم بشكل كبير في إنقاذ حياة الطفل.

الفشن مستشفي الفشن الفشن المركزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

وزير التربية والتعليم

خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟

تنسيق الجامعات 2026

92.9% للطب و92.1% للأسنان والهندسة 87.5%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026

مشغولات ذهبية

عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس

المطعم

مكانك مش هنا صلي عند الحمامات.. سيدة تروي تفاصيل منع صديقتها من الصلاة داخل مطعم شهير

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

GAHAR

الصحة تعلن اعتماد 16 مستشفى تابعين لقطاع الطب العلاجي من GAHAR

التعليم العالي

وزير التعليم العالي يبحث توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء الجامعات وبناء الكوادر

امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"

10 أخطاء يجب تجنبها لضمان النجاح في امتحانات الثانوية العامة "الدور الثاني"

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء بنفس إطلالة اليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا

اليسا
اليسا
اليسا

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

فيديو

2026 عام الأحزان

2026 عام الأحزان؟ نجوم فقدوا أقرب الناس إليهم وصدفة غريبة جمعت بينهم

محمد صلاح

هتافات واحتفالات ورقص.. هوس الأتراك خلال استقبال محمد صلاح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد