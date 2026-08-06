رئيس جامعة بني سويف يبحث تطوير منظومة الأجهزة العلمية لتلبية احتياجات الباحثين

استقبل الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس الجامعة، الدكتور محمود الهباق، مدير بنك الأجهزة والمعامل القومية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، في لقاءٍ موسع تناول سبل التعاون المشترك لتحديث منظومة الأجهزة العلمية وتعزيز دورها في خدمة الباحثين والطلاب.

حضر اللقاء نخبة من القيادات الأكاديمية، بينهم الدكتور ياسر جابر، المستشار العلمي للجامعة والدكتورة عبير معوض،المدير التنفيذي لمركز التطوير الأكاديمي والدكتور عصام عبد الرحمن عميد كلية علوم الارض.

وأوضح رئيس الجامعة ان الاجتماع استعرض بشكل تفصيلي واقع الأجهزة العلمية داخل الجامعة، حيث تم استعراض حجم الإمكانات المتاحة وآليات الاستفادة المثلى منها في دعم العملية البحثية والتعليمية.

وأكد رئيس الجامعة أن تطوير هذه المنظومة يمثل أولوية قصوى، لما لها من دور محوري في رفع كفاءة المشروعات البحثية والتطبيقية، مشيراً إلى أن الجامعة تسعى إلى توفير بيئة علمية متكاملة تواكب المعايير الدولية وتلبية احتياجات الباحثين في مختلف التخصصات.

و شدد على أهمية التعاون مع بنك الأجهزة والمعامل القومية باعتباره شريكاً استراتيجياً في تحديث المعامل المركزية وتزويدها بأحدث التقنيات.

كما تناول اللقاء آليات وضع خطط مشتركة لتحديث الأجهزة وصيانتها بشكل دوري، بما يضمن استدامة استخدامها ورفع كفاءتها، فيما اتفق الطرفان على استمرار التنسيق لعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، بما يسهم في تعزيز مكانة الجامعة محلياً ودولياً ويعكس التزامها بالارتقاء بالبحث العلمي وخدمة المجتمع.

من جانبه، أوضح مدير بنك الأجهزة والمعامل القومية أن التعاون مع جامعة بني سويف يأتي في إطار خطة وطنية شاملة لتطوير البنية التحتية البحثية في الجامعات المصرية، مؤكداً استعداد البنك لتقديم الدعم الفني واللوجستي اللازم لتذليل العقبات التي تواجه الباحثين.