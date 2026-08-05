محافظ بني سويف للوكلاء الجدد: الميدان أولًا والنتائج هي الفيصل وصناعة قيادات المستقبل أولوية

استقبل اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، اليوم بمكتبه، الدكتور عصام عبد المهدي عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد صلاح محمود وكيل المديرية، وذلك في أول يوم عمل لهما بالمحافظة، عقب صدور قرار السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتكليفهما بقيادة المنظومة التعليمية بالمحافظة.

وفي مستهل اللقاء، هنأ المحافظ القيادتين الجديدتين، معربًا عن خالص تمنياته لهما بالتوفيق، ومؤكدًا ثقته في قدرتهما على استكمال مسيرة تطوير التعليم بالمحافظة، في إطار توجهات الدولة ورؤية وزارة التربية والتعليم، وموجهًا الشكر والتقدير للسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تبذله الوزارة من جهود كبيرة في تطوير المنظومة التعليمية، ودعم المحافظات بقيادات تمتلك الكفاءة والخبرة، بما يحقق مستهدفات الدولة في الارتقاء بجودة التعليم.

وأكد المحافظ أن المرحلة الحالية تمثل مرحلة تنفيذ لا مرحلة تشخيص، مشيرًا إلى أن المحافظة كانت قد كلفت الإدارة السابقة لمديرية التربية والتعليم بإعداد تحليل علمي شامل لنتائج العام الدراسي 2025/2026، لرصد نقاط القوة وتحديد مواطن القصور على مستوى الإدارات التعليمية والمدارس والمواد الدراسية، وتم على ضوء ذلك إعداد تصور متكامل لخطة علاجية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب البدء الفوري في تنفيذ هذه الخطة ومتابعة نتائجها وقياس أثرها على أرض الواقع.

وقال المحافظ: "دلوقتي بقى وقت التنفيذ... والنتيجة هي اللي هتتكلم، وكل خطوة لازم يكون لها أثر حقيقي داخل الفصل الدراسي، لأن هدفنا في النهاية هو تحسين مستوى الطالب، وليس مجرد إعداد تقارير."

وشدد المحافظ على أن العمل الميداني سيكون عنوان المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تقييم الأداء لن يعتمد على التقارير المكتبية فقط، وإنما على حجم التواجد داخل المدارس والإدارات التعليمية، والاستماع المباشر للمعلمين والطلاب ومديري المدارس، والتعامل الفوري مع أية معوقات.

وأضاف: "إحنا مش عايزين إدارة من المكاتب... المدرسة هي مكان اتخاذ القرار الحقيقي، وكل مسؤول لازم ينزل بنفسه، يشوف ويسمع ويتابع، لأن النجاح الحقيقي بيتولد من الميدان."

وأكد المحافظ أن الاستثمار في العنصر البشري سيظل الركيزة الأساسية لتطوير التعليم، مشددًا على أهمية إعداد وتأهيل صفين ثانٍ وثالث من القيادات، واكتشاف العناصر المتميزة، ومنحها الفرصة للتدريب وتحمل المسؤولية، بما يضمن استدامة التطوير وتجديد الدماء داخل المنظومة التعليمية.

كما وجه المحافظ بضرورة احتواء المرؤوسين، وخلق بيئة عمل إيجابية تقوم على التعاون والثقة والعمل بروح الفريق، وتشجيع كل فكرة جادة أو مبادرة مبتكرة من شأنها دفع جهود الدولة نحو تحسين العملية التعليمية، قائلاً: "كل فكرة كويسة لازم نسمعها... ويمكن أفضل فكرة تيجي من أصغر موظف، المهم يكون عندنا مناخ يشجع الإبداع والاجتهاد، ويحول الأفكار إلى نتائج ملموسة."

وأشار المحافظ إلى أهمية تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وتفعيل دور الإعلام التربوي في نقل الحقائق وبناء جسور الثقة مع المجتمع، مع الاستفادة من خبرات الجامعات والمؤسسات العلمية في رفع كفاءة القيادات والعاملين، بما يسهم في تحسين الأداء الإداري والفني داخل المنظومة التعليمية.

وأكد المحافظ أن المحافظة ستظل داعمة بكل إمكاناتها لقطاع التعليم، باعتباره أحد أهم الملفات التي تحظى باهتمام الدولة المصرية، وأن بناء الإنسان المصري يبدأ من مدرسة قوية، ومعلم قادر، وإدارة تمتلك الرؤية والإرادة.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عصام عبد المهدي عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ بني سويف على هذا اللقاء، مؤكدًا أن ما طرحه المحافظ يمثل برنامج عمل واضحًا للمرحلة المقبلة.

وقال وكيل الوزارة: "نعتز بثقة القيادة السياسية ووزارة التربية والتعليم، وبتوجيهات السيد المحافظ التي تمثل خارطة طريق حقيقية، وسنعمل منذ اليوم الأول على تنفيذ البرنامج العلاجي الذي أعدته المديرية استنادًا إلى تحليل نتائج العام الدراسي، مع متابعة ميدانية مستمرة وقياس دوري للأداء، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها الطالب وولي الأمر."

وأضاف: "سنحرص على ترسيخ ثقافة العمل الجماعي، وتشجيع المبادرات المتميزة، والاستفادة من جميع الكفاءات والخبرات داخل المنظومة التعليمية، إيمانًا بأن النجاح مسؤولية مشتركة، وأن التطوير الحقيقي يبدأ من الإنسان."

فيما أكد الأستاذ محمد صلاح محمود، وكيل المديرية،أن المرحلة المقبلة ستشهد تكاملًا كاملًا بين جميع قطاعات التعليم بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات السيد المحافظ ورؤية وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن العمل الميداني، والمتابعة المستمرة، ودعم القيادات الشابة، والتواصل الدائم مع المدارس والإدارات التعليمية، ستكون من أولويات العمل خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في الارتقاء بجودة العملية التعليمية وتحقيق أفضل النتائج لأبناء بني سويف.