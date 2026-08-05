وكيل صحة بني سويف: إنقاذ أول حالة تسمم بحبة الغلة بمستشفى الواسطى

أكد الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة والسكان ببني سويف، نجاح الفريق الطبي بوحدة علاج السموم بمستشفى الواسطى المركزي في إنقاذ أول حالة تسمم بحبة الغلة منذ تشغيل الوحدة، وذلك بعد استقبال الحالة في وضع صحي بالغ الخطورة، حيث جرى التعامل معها بشكل فوري وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، مع تقديم الرعاية الطبية المكثفة حتى استقرت حالتها الصحية، في إنجاز طبي يعكس كفاءة وجاهزية الفرق الطبية بالمستشفى.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذا النجاح يأتي ثمرة للدعم المستمر الذي تشهده المنظومة الصحية بالمحافظة، والاهتمام برفع كفاءة المستشفيات وتوفير التخصصات والخدمات الطبية الدقيقة، بما يضمن سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الصحية للمواطنين.

ووجه الدكتور هاني جميعة خالص الشكر والتقدير للدكتورة هبة حسن، مدير مستشفى الواسطى المركزي، على حسن الإدارة والمتابعة المستمرة وحرصها على توفير بيئة عمل داعمة للفريق الطبي، بما أسهم في تحقيق هذا النجاح.

كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلها أطباء وحدة السموم وأطباء الرعاية المركزة بإشراف الدكتور محمد سيد شعبان مدير العناية المركزة بالمستشفى والتمريض، مؤكدًا أن العمل بروح الفريق الواحد والالتزام بالمعايير الطبية كان لهما الدور الأكبر في إنقاذ حياة المريض.

وأضاف وكيل الوزارة أن مديرية الصحة مستمرة في دعم المستشفيات ورفع كفاءة الخدمات الطبية والتوسع في تقديم الخدمات التخصصية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الصحة والسكان، بما يسهم في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية المقدمة لأهالي محافظة بني سويف.

وأكد أن ما تحقق بمستشفى الواسطى المركزي يعد نموذجًا مشرفًا لما وصلت إليه المنظومة الصحية بالمحافظة من تطور وكفاءة.