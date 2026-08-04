قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
عرضان أوروبيان يشعلان الجدل والقرار حاسم.. هل يرحل مصطفى شوبير عن الأهلي؟
مفاجأة في سعر الدولار بمنتصف التعاملات.. قفزة جديدة وهذا أعلى سعر الآن
شوبير: 4 لاعبين يقتربون من البقاء في الأهلي.. ومحمد شريف على أعتاب الرحيل
رسميًا.. أسعار الخبز السياحي والفينو بعد زيادة أسعار الكهرباء
إصابة 38 عاملا بحالات اختناق في حريق مصنع ملابس بالعاشر من رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

نائب محافظ بني سويف يُشارك في ورش العمل الإقليمية ضمن الإعداد لمشروع قانون مُوّحد للإدارة المحلية

محافظ الفيوم ونواب محافظي شمال الصعيد
محافظ الفيوم ونواب محافظي شمال الصعيد

شارك "بلال حبش" نائب محافظ بني سويف،في فعاليات ورش العمل الإقليمية التي تنظمها وزارة التنمية المحلية والبيئة ،بمحافظة الفيوم، ضمن الإعداد لمشروع قانون مُوحد للإدارة المحلية،وذلك بحضور:الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، الدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا،الدكتور  إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، ومن وزارة التنمية المحلية والبيئة: الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزير للمشروعات القومية، الدكتور محمد عفيفي مدير مشروع الدعم الفني.
تضمنت ورشة العمل التي عقدت_بفندق هلنان بمدينة الفيوم_ عددا من الجلسات واللقاءات الحوارية،شملت استعراض وافي لمقارنة بين مسودات قانون الإدارة المحلية،والأسباب السياسيةوالتشريعية حول إعداد قانون جديد للإدارة المحلية، والمقترحات والتعديلات ذات الصلة بمشروع القانون،بجانب عرض الهياكل التنةزظيمية  لوحدات الإدارة المحلية على مستوى القرى والمراكز.

ثم اختتمت الورشة بعقد نقاش مفتوح، وفتح باب الحوار حول اتساق تلك الإصلاحات مع نصوص مواد الدستور وبرنامج عمل الحكومة ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأيضاً مواكبة التوسع العمراني والتعامل مع التحديات الراهنة ومراعاة التطورات العالمية في مجال ونظم الإدارة العامة والإدارة المحلية.

من جهته أكد نائب محافظ بني سويف، أهمية عقد هذه الورشة، التي تأتي في إطار جهود الدولة للنهوض والارتقاء بمستوى ومنظومة الخدمات العامة وتفعيل اللامركزية في كافة الجوانب الإدارية والمالية والاقتصادية، وبما يتواكب مع رؤية مصر التنموية،من خلال تمكين الوحدات المحلية من إدارة مواردها الذاتية المحلية ومراجعة اللوائح التنظيمية لأنشطة ومصادر الإيرادات المحلية بما يعزز من   الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

وكان محافظ الفيوم الدكتور محمد هاني غنيم، قد استقبل بمكتبه في وقت سابق من اليوم، السيد"بلال حبش" نائب محافظ بني سويف، والدكتور محمد جبر نائب محافظ المنيا، وفي حضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، قبيل بدء فعاليات ورشة العمل، والتي يتم عقدها على مدار يومين، وشهدت "أمس"مشاركة سكرتيري عموم المحافظات الأربع،وتختتم اليوم بنواب المحافظين.
 

بني سويف الفيوم المنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان يرد على أمين حزب الله: لا يملك توزّيع شهادات الوطنية

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

تنكيس العلم اللبناني في قصر بعبدا حداداً على ضحايا انفجار المرفأ

"الملابس المكيفة".. سوق جديد يزدهر مع اشتداد موجات الحر العالمية

"الملابس المكيفة".. سوق جديد يزدهر مع اشتداد موجات الحر العالمية

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد