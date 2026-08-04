قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا يوجه رسالة وداع مؤثرة لسيف الدين الجزيري بعد رحيله عن الزمالك
كيف تحمي نفسك من الزلزال؟
الفرعون يعود إلى جحر الذئاب.. محمد صلاح يقترب من روما
وزير التخطيط يستعرض خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحيرة باستثمارات 9.9 مليار جنيه
انطلاق جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما..فما هو محور المناطق التجريبية؟
سافرت بطريقة قانونية.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو تعدي سيدة ونجلها بالسب على طليقها
محمد صلاح يقترب من مفاجأة مدوية.. طرابزون سبور يخطف الصفقة من بشكتاش
لغز هيثم حسن يتصدر المشهد.. تدريبات فردية وعروض أوروبية وعربية تشعل سباق التعاقد
هل اتفزع من الزلزال؟.. القصة الكاملة لوفاة طالب بالإعدادية إثر سكتة قلبية مفاجئة بالإسكندرية
هل تغني قراءة سورة الإخلاص 3 مرات عن ختم القرآن؟.. الإفتاء تصحح اعتقادا خاطئا
وزير الرياضة يهنئ ناشئات اليد بعد الفوز على الدنمارك والتأهل إلى ربع نهائي بطولة العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كيف تحمي نفسك من الزلزال؟

كيفيه الحمايه من الزلزال
كيفيه الحمايه من الزلزال
محمد غالي

تشهد معدلات البحث ارتفاعا ملحوظا بعد الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، إذ يتساءل كثيرون عن التصرف الصحيح أثناء الهزات الأرضية، وأبرز الإرشادات التي تساعد على حماية الأرواح وتقليل المخاطر في مثل هذه الحالات.

كيفيه الحمايه من الزلزال

كيفيه الحمايه من الزلزال

وأعلن الهلال الأحمر المصري، صباح الإثنين، رصد هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقعت في نحو الساعة الثالثة فجرا، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فيما أكد تفعيل خطة الطوارئ في المناطق التي تأثرت بالهزة.

وفي أعقاب الزلزال، أصدر كل من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والهلال الأحمر المصري مجموعة من الإرشادات الوقائية، للتعامل الآمن مع الزلازل والحد من الإصابات.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

إذا كنت داخل المنزل

حافظ على هدوئك ولا تحاول الهروب بشكل مفاجئ، إذ إن معظم الإصابات تحدث أثناء الاندفاع للخروج.
احتم أسفل طاولة قوية أو بجوار حائط داخلي بعيدا عن النوافذ والزجاج، مع حماية الرأس والرقبة باستخدام الذراعين أو وسادة.
ابتعد عن الأثاث غير المثبت، مثل المكتبات والرفوف والخزائن التي قد تسقط أثناء الهزة.
تجنب استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمال توقفها نتيجة انقطاع التيار.
بعد انتهاء الهزة، افصل مصدر الكهرباء وأغلق محبس الغاز إذا كان ذلك آمنا.

كيفيه الحمايه من الزلزال

إذا كنت خارج المنزل

اتجه إلى مكان مفتوح بعيدا عن المباني وأعمدة الكهرباء واللافتات الإعلانية والأشجار.
لا تعد إلى المبنى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم وجود مخاطر إنشائية.

إذا كنت تقود سيارة

توقف في مكان آمن بعيدا عن الكباري والأنفاق والجسور وخطوط الضغط العالي.
ابق داخل السيارة حتى انتهاء الهزة، وتجنب التحرك إلا عند التأكد من سلامة الطريق.

إذا كنت داخل مدرسة

تجنب الاندفاع نحو السلالم أو مخارج المبنى أثناء الهزة.
ينبغي للطلاب الاحتماء أسفل المقاعد أو الطاولات حتى انتهاء الزلزال، مع الالتزام بتعليمات المشرفين.

إذا كنت بالقرب من البحر

حذر الهلال الأحمر المصري من البقاء على الشواطئ عقب الزلازل، لاحتمال حدوث أمواج عاتية، داعيا إلى الابتعاد فورا وعدم العودة قبل مرور 12 ساعة على الأقل أو صدور تعليمات من الجهات المختصة.

10 وصايا مهمة للنجاة أثناء الزلازل

1- لا تركض ولا تصرخ

التصرف بهدوء خلال الثواني الأولى يقلل من احتمالات التعرض للإصابة نتيجة التدافع أو السقوط.

2- احتم في مكان آمن

اختر مكانا بعيدا عن الزجاج والأثاث الثقيل، مثل أسفل طاولة متينة أو بجوار حائط داخلي.

3- افصل الكهرباء والغاز بعد انتهاء الهزة

إذا أصبح التحرك آمنا، افصل مصادر الكهرباء والغاز لتقليل مخاطر الحرائق أو التسرب.

4- ابتعد عن النوافذ

الواجهات الزجاجية من أكثر الأماكن خطورة، إذ قد تتحطم وتسبب إصابات بالغة.

5- لا تستخدم المصعد

قد يتوقف المصعد فجأة بسبب انقطاع الكهرباء، ما يعرض مستخدميه للخطر.

6- إذا كنت خارج المنزل فلا تدخل المباني

ابق في مكان مفتوح حتى تتأكد الجهات المختصة من سلامة المنشآت.

7- استخدم السيارة عند الضرورة فقط

إذا كنت تقود، توقف في مكان آمن بعيدا عن الكباري والأعمدة، ولا تتحرك إلا بعد انتهاء الهزة.

8- لا تنشر الشائعات

احرص على متابعة البيانات الرسمية فقط، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تثير الذعر.

9- اهتم بالأطفال وكبار السن

ساعد الأطفال على الشعور بالطمأنينة، وقدم الدعم لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة للانتقال إلى مكان آمن بهدوء.

10- راقب حالتك الصحية بعد انتهاء الهزة

إذا شعرت بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو خفقان شديد، أو دوخة، فتوجه فورا إلى أقرب مستشفى، خاصة إذا كنت من مرضى القلب، إذ قد تؤدي الضغوط النفسية الناتجة عن الزلزال إلى مضاعفات صحية.

كيفيه الحمايه من الزلزال

أخطاء شائعة قد تعرض حياتك للخطر

حذر خبراء الحماية المدنية من عدد من التصرفات الخاطئة التي قد تزيد من مخاطر الإصابة أثناء الزلازل، أبرزها:

القفز من الشرفات أو النوافذ.
استخدام المصاعد الكهربائية أثناء الهزة.
الوقوف أمام الواجهات الزجاجية.
إشعال النار عند الاشتباه في وجود تسرب غاز.
العودة إلى المبنى قبل التأكد من سلامته إنشائيا.
التجمهر في مداخل العقارات أو على السلالم، لما قد يسببه ذلك من تدافع وإعاقة لعمليات الإخلاء.

الزلزال الهزات الأرضية المعهد القومي للبحوث الفلكية زلزال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طفل البلكونة

أنقذوه في اللحظات الأخيرة.. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

الأرض

للمرة الأولى.. العلماء يشاهدون الأرض وهي تعيد بناء نفسها في أعماق المحيط الهندي

عداد الكهرباء

من 3 لأكثر من 400 جنيه.. 6 أسباب لخصم رصيد العداد بعد زيادة أسعار الكهرباء

اكاديمية الشرطة

بكالوريوس طب وصيدلة .. التخصصات المطلوبة فى كلية الشرطة 2026

الزلزال

بعد زلزال أمس.. هل نشهد توابع وهزات ارتدادية قادمة؟

الجزيري

رسالة وداع مؤثرة من سيف الدين الجزيري لجماهير الزمالك: أغادر وقلبي مليء بالذكريات

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

توقعات بارتفاع الذهب في مصر .. وعيار 21 يستقر عند هذا السعر

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟

هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور

ترشيحاتنا

روبيلا

روبيلا تطرح ألبومها الجديد كاركتر غدا

سبايدر مان

"سبايدر-مان: يوم جديد" يحقق أكبر افتتاحية لعطلة نهاية أسبوع في تاريخ شباك التذاكر بالشرق الأوسط

إليسا

تتعاون مع مروان خوري.. تفاصيل ألبوم إليسا 2026

بالصور

إطلالات مثيرة.. مي عمر تشعل الأجواء في الموسم الصيفي الحالي

مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي
مي عمر تشعل أجواء في الموسم الصيفي الحالي

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية مثل الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة
هل يمكن للحيوانات التنبؤ بالكوارث الطبيعية الزلازل؟.. الحقيقة الكاملة

بشرى تثير الجدل بفستان جريء

بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ
بشرى تثير الجدل بفستان جرئ

بالمايوه.. زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها في أحدث ظهور

بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت
بالمايوه..زوجة إمام عاشور تثير الجدل بجمالها الملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد