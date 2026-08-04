كيف تحمي نفسك من الزلزال؟

تشهد معدلات البحث ارتفاعا ملحوظا بعد الزلزال الذي شعر به عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى ومحافظات أخرى، إذ يتساءل كثيرون عن التصرف الصحيح أثناء الهزات الأرضية، وأبرز الإرشادات التي تساعد على حماية الأرواح وتقليل المخاطر في مثل هذه الحالات.

كيفيه الحمايه من الزلزال

كيفيه الحمايه من الزلزال

وأعلن الهلال الأحمر المصري، صباح الإثنين، رصد هزة أرضية بلغت قوتها 5.3 درجة على مقياس ريختر، وقعت في نحو الساعة الثالثة فجرا، وشعر بها سكان القاهرة الكبرى وعدد من المحافظات، فيما أكد تفعيل خطة الطوارئ في المناطق التي تأثرت بالهزة.

وفي أعقاب الزلزال، أصدر كل من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية والهلال الأحمر المصري مجموعة من الإرشادات الوقائية، للتعامل الآمن مع الزلازل والحد من الإصابات.

ماذا تفعل عند حدوث زلزال؟

إذا كنت داخل المنزل

حافظ على هدوئك ولا تحاول الهروب بشكل مفاجئ، إذ إن معظم الإصابات تحدث أثناء الاندفاع للخروج.

احتم أسفل طاولة قوية أو بجوار حائط داخلي بعيدا عن النوافذ والزجاج، مع حماية الرأس والرقبة باستخدام الذراعين أو وسادة.

ابتعد عن الأثاث غير المثبت، مثل المكتبات والرفوف والخزائن التي قد تسقط أثناء الهزة.

تجنب استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمال توقفها نتيجة انقطاع التيار.

بعد انتهاء الهزة، افصل مصدر الكهرباء وأغلق محبس الغاز إذا كان ذلك آمنا.

كيفيه الحمايه من الزلزال

إذا كنت خارج المنزل

اتجه إلى مكان مفتوح بعيدا عن المباني وأعمدة الكهرباء واللافتات الإعلانية والأشجار.

لا تعد إلى المبنى إلا بعد التأكد من سلامته وعدم وجود مخاطر إنشائية.

إذا كنت تقود سيارة

توقف في مكان آمن بعيدا عن الكباري والأنفاق والجسور وخطوط الضغط العالي.

ابق داخل السيارة حتى انتهاء الهزة، وتجنب التحرك إلا عند التأكد من سلامة الطريق.

إذا كنت داخل مدرسة

تجنب الاندفاع نحو السلالم أو مخارج المبنى أثناء الهزة.

ينبغي للطلاب الاحتماء أسفل المقاعد أو الطاولات حتى انتهاء الزلزال، مع الالتزام بتعليمات المشرفين.

إذا كنت بالقرب من البحر

حذر الهلال الأحمر المصري من البقاء على الشواطئ عقب الزلازل، لاحتمال حدوث أمواج عاتية، داعيا إلى الابتعاد فورا وعدم العودة قبل مرور 12 ساعة على الأقل أو صدور تعليمات من الجهات المختصة.

10 وصايا مهمة للنجاة أثناء الزلازل

1- لا تركض ولا تصرخ

التصرف بهدوء خلال الثواني الأولى يقلل من احتمالات التعرض للإصابة نتيجة التدافع أو السقوط.

2- احتم في مكان آمن

اختر مكانا بعيدا عن الزجاج والأثاث الثقيل، مثل أسفل طاولة متينة أو بجوار حائط داخلي.

3- افصل الكهرباء والغاز بعد انتهاء الهزة

إذا أصبح التحرك آمنا، افصل مصادر الكهرباء والغاز لتقليل مخاطر الحرائق أو التسرب.

4- ابتعد عن النوافذ

الواجهات الزجاجية من أكثر الأماكن خطورة، إذ قد تتحطم وتسبب إصابات بالغة.

5- لا تستخدم المصعد

قد يتوقف المصعد فجأة بسبب انقطاع الكهرباء، ما يعرض مستخدميه للخطر.

6- إذا كنت خارج المنزل فلا تدخل المباني

ابق في مكان مفتوح حتى تتأكد الجهات المختصة من سلامة المنشآت.

7- استخدم السيارة عند الضرورة فقط

إذا كنت تقود، توقف في مكان آمن بعيدا عن الكباري والأعمدة، ولا تتحرك إلا بعد انتهاء الهزة.

8- لا تنشر الشائعات

احرص على متابعة البيانات الرسمية فقط، وتجنب تداول الأخبار غير الموثقة التي قد تثير الذعر.

9- اهتم بالأطفال وكبار السن

ساعد الأطفال على الشعور بالطمأنينة، وقدم الدعم لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة للانتقال إلى مكان آمن بهدوء.

10- راقب حالتك الصحية بعد انتهاء الهزة

إذا شعرت بألم في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو خفقان شديد، أو دوخة، فتوجه فورا إلى أقرب مستشفى، خاصة إذا كنت من مرضى القلب، إذ قد تؤدي الضغوط النفسية الناتجة عن الزلزال إلى مضاعفات صحية.

كيفيه الحمايه من الزلزال

أخطاء شائعة قد تعرض حياتك للخطر

حذر خبراء الحماية المدنية من عدد من التصرفات الخاطئة التي قد تزيد من مخاطر الإصابة أثناء الزلازل، أبرزها:

القفز من الشرفات أو النوافذ.

استخدام المصاعد الكهربائية أثناء الهزة.

الوقوف أمام الواجهات الزجاجية.

إشعال النار عند الاشتباه في وجود تسرب غاز.

العودة إلى المبنى قبل التأكد من سلامته إنشائيا.

التجمهر في مداخل العقارات أو على السلالم، لما قد يسببه ذلك من تدافع وإعاقة لعمليات الإخلاء.