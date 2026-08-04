زلزال بقوة 3.9 درجة يضرب محافظة "كوماموتو" اليابانية

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية أن زلزالا بلغت شدته 3.9 درجة ضرب اليوم / الثلاثاء / محافظة "كوماموتو"، دون ورود أنباء فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع خسائر مادية.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات، فيما لم يتم إصدار تحذيرات من احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) جراء الهزة الأرضية.

وتشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة "حزام النار" في المحيط الهادئ التي تشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا مرتفعا، وتمتد هذه المنطقة في جنوب شرق آسيا وصولا إلى حوض المحيط الهادئ.

ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فإن 81% من أكبر الزلازل في العالم تحدث في هذا الحزام النشيط.