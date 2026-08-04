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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكابينت الإسرائيلي يعقد اجتماعا مساءًا لبحث تطورات اتفاق غزة

نتنياهو
نتنياهو
محمد على

يعقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" اجتماعا مساء اليوم الثلاثاء لمناقشة خارطة الطريق بشأن قطاع غزة.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فيأتي ذلك في ظل معارضة بعض الوزراء لـ "خارطة الطريق" التي نشرها مجلس السلام بشأن نزع سلاح حركة حماس الفلسطينية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الخطة التي نشرها مجلس السلام ليست هي الخطة التي عُرِضت عليهم في الكابينت، ولا هي الخطة التي جرى التصويت عليها.

وأضاف عبر حسابه على منصة إكس: "لهذا السبب طالبت، أنا والوزيرة أوريت ستروك، بعقد اجتماع فوري للكابينت".

وتابع: "خارطة الطريق التي عُرضت علينا تختلف تماما عن تلك التي نشرها مجلس السلام.. المخطط المعلَن لا يضمن تجريدا حقيقيا لقطاع غزة من السلاح، بل يسمح بانسحاب الجيش الإسرائيلي قبل استكمال التجريد".

وعقد الممثل السامي لقطاع غزة في "مجلس السلام" نيكولاي ملادينوف برفقة فريق "مجلس السلام"، اجتماعا أمس الاثنين، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وفريقه، في إطار عملية نزع السلاح في قطاع غزة وتمهيد الطريق للانتقال إلى الحكم المدني.

وبحسب بيان صادر عن المجلس، فإن الاجتماع كان "بناء ومفصلا"، مؤكدا أن الهدف هو نزع السلاح الكامل في القطاع والانتقال من الحكم بالقوة المسلحة إلى الحكم المدني.

وأشار البيان إلى أن نزع السلاح والانتقال إلى الحكم المدني قد يستغرق وقتا، لكن تفاصيل العملية ستحدد خلال المرحلة التالية من العمل.

وقال البيان إن الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية إى ما وراء "الخط الأصفر" لن يتم إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح، وفقا للالتزام الذي تعهدت به حركة حماس للوسطاء، مضيفا أن هذا الشرط ينطبق "على الأسلحة الخفيفة والأسلحة الثقيلة والأنفاق على حد سواء".

وأوضح أن "قوة الاستقرار الدولية" و"لجنة التحقق من التنفيذ" ، التي تضم في عضويتها كلا من الولايات المتحدة ومجلس السلام، ستشرفان على تنفيذ الاتفاقية، مؤكدا أن استمرار التقدم نحو التنفيذ الكامل يعتمد على وفاء كل طرف بالتزاماته بموجب الإطار المتفق عليه.

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