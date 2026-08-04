باكستان: تحذير من إمكانية حدوث سيول جارفة وفيضانات بسبب الأمطار الغزيرة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الباكستانية من إمكانية حدوث فيضانات وسيول جارفة وانزلاقات أرضية في عدة مناطق بالبلاد؛ بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها اليوم /الثلاثاء/ والمصحوبة برياح وعواصف رعدية.

وأوضحت الهيئة - في بيان نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - أنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في كل من كشمير، وجيلجيت-بالتستان، وخيبر بختونخوا، وإسلام أباد، والمناطق العليا والوسطى من إقليم البنجاب، وشمال شرق إقليم بلوشستان.

وحثت الهيئة السياح والمسافرين على توخي الحذر، ونصحت المزارعين باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية محاصيلهم وضمان الرعاية الملائمة لماشيتهم.