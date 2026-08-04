نعيم قاسم: ما أوقف العدوان الإسرائيلي بوحشيته مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم أن ما أوقف العدوان الإسرائيلي بوحشيته الواسعة وخفض مستواه إلى الحد الحالي هو مذكرة التفاهم الأمريكية الإيراني.



أضاف نعيم قاسم أن المفاوضات المباشرة لم تجلب للبنان إلا التنازلات المتتالية وإسرائيل حصلت على مكتسبات سياسية لكنها لن تحصل على نتائج ميدانية بوجود المقاومة.



أردف قاسم: أدعو السلطة في لبنان لإيقاف التنازلات المجانية والحوار مع المقاومة وترميم الوضع الداخلي والاهتمام بالسيادة.



تابع قاسم: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين "حزب الله" والقيادة السورية في الوقت المناسب للطرفين، فسوريا المستقرة سند للبنان كما أن لبنان المستقر سند لسوريا.

