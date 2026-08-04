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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات

تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات
تعطل جزئي لحركة القطارات جنوب هولندا بسبب حرائق الغابات
أ ش أ

 أعلنت شركة السكك الحديدية الأوروبية "أريفا" تعطل حركة القطارات جزئيا اليوم /الثلاثاء/ جنوبي هولندا وذلك بسبب حريق الغابات الذي اندلع أمس /الاثنين/ في مقاطعة /ليمبورغ/ الهولندية وأتى على 100 هكتار من الغابات.

وصرح المتحدث باسم منطقة الأمن في شمال ليمبورغ - حسبما ذكرت صحيفة "لوسوار" الإخبارية البلجيكية اليوم /الثلاثاء/ - بأنه حتى صباح الثلاثاء، لم تتم السيطرة على الحريق بعد.

وأوضحت الصحيفة أن القطارات متوقفة بالفعل بين بلدة /بوكسمير/ ومدينة /نايميخن/ في هولندا بسبب أعمال صيانة مقررة للسكك الحديدية ويتم توفير حافلات بين /فينراي/ و/نايميخن/.

وبدأ الحريق أمس في /بوشهايزربيرغن/ في /أوستروم/ والتهم الحريق حتى الآن مساحة تقارب 100 هكتار، وتم حشد ما بين 250 و300 رجل إطفاء لإخماده وسيتواجد عدد مماثل من رجال الإطفاء في الموقع اليوم فضلا عن نشر مروحيات إطفاء تابعة لقوات الدفاع البلجيكية.

شركة السكك الحديدية الأوروبية أريفا تعطل حركة القطارات حريق الغابات

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