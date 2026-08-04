جندي روسي يفتح النار في شبه جزيرة القرم.. ومقتل 4 أشخاص

قالت السلطات الروسية اليوم الثلاثاء إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب أربعة آخرون بجروح بعد أن فتح جندي روسي النار في قرية بالقرب من سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم.

وقع الحادث في قرية خميلنيتسكي، حيث أطلق أحد أفراد الخدمة النار على زملائه الجنود، وفقًا لما ذكره حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف.

قُتل جندي وأصيب آخر في إطلاق النار الأولي. ثم زعم رازفوزاييف أن المهاجم أصاب ثلاثة أشخاص آخرين وقتل ثلاثة من السكان ، بينهم رجلان يبلغان من العمر 71 و59 عامًا، وامرأة تبلغ من العمر 64 عامًا.

وبحسب ما أفاد به الحاكم، فقد تم اعتقال المهاجم.

يتلقى المصابون العلاج الطبي، بينما يعمل المحققون وخبراء الطب الشرعي في موقع الحادث. ولم تكشف السلطات عن ملابسات إطلاق النار أو دوافعه المحتملة.

وقع الحادث في شبه جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا منذ عام 2014، وهي خطوة وصفتها أوكرانيا ومعظم المجتمع الدولي بأنها غير قانونية.