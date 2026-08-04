وزير الخارجية الأمريكي يشيد بدعم باراجواي لجهود إعمار فنزويلا

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بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس باراجواي سانتياجو بينيا، دعم جهود الإعمار والانتقال الديمقراطي في فنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان ، اليوم الثلاثاء أن روبيو شكر بينيا على دعمه لهذه الجهود، مؤكداً أن استمرار وحدة دول المنطقة وتنسيقها سيكونان عاملين مهمين في دفع مسار فنزويلا خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا أيضاً أولويات التعاون الثنائي، بما في ذلك توسيع التعاون الأمني والاقتصادي.

وأكد الاتصال، وفق البيان، متانة الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وباراجواي.