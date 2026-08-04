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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تعبتِ من حمل الشاحن في حقيبتكِ؟ إليكِ الحل السحري الجديد من Oppo

مواصفات هاتف Oppo A7 Pro Max 5G
مواصفات هاتف Oppo A7 Pro Max 5G
لمياء الياسين

هل تعبتِ من تكرار نفاد بطارية هاتف ابنكِ المراهق بسبب الألعاب والدراسة؟ أو تبحثين لنفسكِ عن جهاز عملي يتحمل ضغط يومكِ الطويل دون الحاجة لحمل الشاحن في حقيبتكِ؟ أطلقت شركة "أوبو"  رسمياً الحل السحري لهذه المشكلة!كشفت الشركة اليوم عن هاتفها الجديد كلياً Oppo A7 Pro Max 5G، وهو أول هاتف ذكي يأتي ببطارية عملاقة غير مسبوقة تضمن لكِ راحة البال.إليكِ أهم مواصفاته. 

مواصفات هاتف Oppo A7 Pro Max 5G 

يأتي هاتف Oppo A7 Pro Max 5G  ببطارية ضخمة بقوة 10,000 مللي أمبير تعتمد على تقنية السيليكون والكربون المتطورة لتدوم أياماً، مع دعم الشحن السريع الخارق بقوة 80 واط، وميزة الشحن العكسي لشحن الهواتف الأخرى

أما عن قوة المعالج فيأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 4 Gen 5 وكأول جهاز في العالم يضم هذا المعالج الجديد كلياً، مما يمنحه أداءً فائق السلاسة وموفراً جداً للطاقة أثناء تصفح التطبيقات والألعاب.

هاتف Oppo A7 Pro Max 5G 

ويأتي هاتف Oppo A7 Pro Max 5G بشاشة مذهلة وكاميرات ذكية فهو يأتي بشاشة AMOLED عملاقة مقاس 6.78 بوصة بألوان مشبعة ومعدل تحديث 120 هرتز، مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجابكسل بمثبت بصري لمنع اهتزاز الصور، وكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل.مقاومة كاملة للماء والصدمات.

أما عن المواصفات الآخرى للهاتف فهو يأتي بتصنيفات الأمان العالمية (IP68 وIP69K) لمقاومة الغبار والمياه والظروف القاسية، ويعمل بنظام التشغيل الأحدث Android 16.

 السعر والألوان المتاحة

 يتوفر هاتف Oppo A7 Pro Max 5G بألوان مميزة كالبرتقالي المتوهج، الأزرق، الأسود الجبلي)، ويبدأ سعره العالمي من حوالي 325 دولاراً أمريكياً للنسخة الاقتصادية.

هاتف ذكي هاتف Oppo A7 Pro Max 5G الشحن السريع أداءً فائق التطبيقات والألعاب Android 16

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