التضامن: صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية ينجز 15 منتجًا رقميًا

تابعت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، جهود الصندوق في التحول الرقمي.

وتلقت تقريراً من الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية يظهر النقلة النوعية التي حققها الصندوق في بنيته الرقمية خلال العامين الماليين.

وقد نجح الصندوق في تطوير الاستوديو الرقمي الخاص به ليضم 15 منتجًا رقميًا، واكتملت منظومة إدارة المنح (GMS) ومنظومة إدارة الاستجابة الطارئة (ERMS) بنسبة 100%، مع إطلاق المرحلة الأولى من منظومة المنح في 29 سبتمبر 2025 وتنفيذ أول دورة منح إلكترونية كاملة عبرها.

كما اكتملت منصة الحملات والتبرعات بنسبة 100% بعد تدريب 104 مؤسسات أهلية وفتح 55 حسابًا جديدًا و14 حملة في التشغيل التجريبي، إلى جانب بوابة التسجيل الموحدة، ونظام بيانات المستفيدين الذي أطلقت مرحلته الأولى بأول حملة تجريبية («فرحة مصر»)، والربط البيني بين المنظومات بنسبة 90%.

ومن أبرز المنتجات النوعية: "منظومة قسائم الخدمات الاجتماعية المؤمنة (SSV) الأولى وطنيًا"، ومنصة «فرحة مصر» للتسجيل الإلكتروني الآمن، ونظام إدارة مشاريع العمل الأهلي «مشاريع خير» بربط جغرافي متكامل.

ويستعد الصندوق للتشغيل الرسمي لنظام إدارة الموارد المؤسسية (ERP) في ديسمبر 2026، ضمن خارطة التحول الرقمي 2026–2030 التي تشمل حزمة وحدات «خير» المتقدمة والهوية الرقمية الموحدة «رِن».