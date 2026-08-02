أخبار التكنولوجيا.. آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بخمس مزايا جديدة و ريدمي يخطط لهاتف ببطارية 10,000 مللي أمبير

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

سامسونج تكرر نفسها.. تسريب مواصفات كاميرا Galaxy S26 FE المنتظر

بدأت تسريبات جديدة حول نظام كاميرا هاتف Galaxy S26 FE بالانتشار، مما يمنحنا نظرة مبكرة على ما قد يقدمه طراز FE التالي.

أفاد موقع Android Authority أن هاتف Galaxy S26 FE (الاسم الرمزي الداخلي "r14") يتبع نفس نمط التسمية لهاتفي S24 FE (r12) و S25 FE (r13).

آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بخمس مزايا جديدة

كشف المحلل جيف بو Jeff Pu، المتخصص في متابعة شركة آبل، أن الشركة تعتزم إطلاق الجيل الثاني من هاتف آيفون أير خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة GF Securities.

وبحسب التقرير، سيحمل آيفون أير 2 خمس ترقيات رئيسية مقارنة بالإصدار الحالي، أبرزها إضافة كاميرا خلفية ثانية بدقة 48 ميجابكسل بعدسة Ultra Wide، إلى جانب العدسة الرئيسية Fusion، ما يمنح المستخدمين خيارات تصوير أكثر تنوعا.

هل جهازك في القائمة؟ سامسونج تختبر تحديث One UI 9.0 على 49 جهازًا

على الرغم من أن برنامج النسخة التجريبية العامة من تحديث One UI 9.0 يقتصر على سلسلة هواتف Galaxy S26 ، إلا أن سامسونج تُجري اختبارات مكثفة للنسخة القادمة على عشرات الأجهزة. تضم القائمة 49 جهازًا، بما في ذلك العديد من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الاقتصادية.

وحش الطاقة القادم.. ريدمي يخطط لهاتف ببطارية 10,000 مللي أمبير

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على سلسلة هواتف ريدمي توربو 6 الرائدة ذات الأداء العالي. من المتوقع أن تضم السلسلة طرازين، هما توربو 6 القياسي وتوربو 6 ماكس الأكثر قوة. وقد بدأت التسريبات تكشف تدريجياً عن تفاصيل حول طراز ماكس، وآخرها يُلقي الضوء على سعة بطاريته.