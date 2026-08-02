درجات الحرارة تصل لـ42.5 درجة مئوية بجنوب شرق كوريا الجنوبية مسجلة أعلى قراءة منذ عام 1904

سجلت مدينة يانغسان، الواقعة جنوب شرق كوريا الجنوبية، درجات حرارة قياسية بلغت 42.5 درجة مئوية، اليوم /الأحد/، في ظل استمرار موجة الحر الشديدة التي تجتاح البلاد، مسجلة أعلى قراءة منذ عام 1904.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية الكورية أن درجة الحرارة بلغت 42 درجة مئوية في يانغسان، التي تبعد حوالي 310 كيلومترات جنوب شرق سول، في تمام الساعة 1:16 ظهرًا (بتوقيت سول)، ثم ارتفعت إلى 42.5 درجة مئوية في تمام الساعة 1:26 ظهرًا، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأشارت إلى أن هذه أعلى قراءة مسجلة منذ بدء رصد الأحوال الجوية الحديثة في شبه الجزيرة الكورية عام 1904، استنادًا إلى سجلات 97 محطة رصد طويلة الأمد تابعة لإدارة الأرصاد الجوية الكورية.

وأضافت: أن درجات الحرارة ارتفعت إلى 40.2 درجة مئوية في غيونغجو، التي تبعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق سول، وذلك في تمام الساعة 1:55 ظهرًا، مسجلةً بذلك أول مرة تتجاوز فيها درجة الحرارة 40 درجة مئوية في المدينة هذا العام، وهذه أعلى درجة حرارة مسجلة منذ ثماني سنوات، بعد أن بلغت 39.8 درجة مئوية في عام 2018.

وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية رفع حالة الطوارئ في مقر إدارة الكوارث إلى "المستوى الثاني"، لتعزيز استجابة الحكومة الشاملة لموجة الحر الشديدة، داعية المواطنين إلى تجنب الأنشطة في الأماكن المفتوحة والالتزام بإجراءات السلامة.

كما أصدرت رئيسة الوزراء هان سيونغ-سوك أوامر طارئة للوزارات الحكومية وحكومات الأقاليم لتعزيز إجراءات السلامة على الأشخاص الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة، ولضمان استقرار إمدادات الكهرباء والمياه.