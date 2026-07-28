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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

رسمياً.. تسريب الأسعار والمواصفات العالمية لسلسلة Redmi Note 17 المنتظرة

سلسلة Redmi Note 17
سلسلة Redmi Note 17
لمياء الياسين

أطلقت شركة ريدمي هاتفي نوت 17 ونوت 17 برو في الصين هذا الشهر، وتستعد الآن لإطلاق السلسلة عالميًا. 

وتشير الشائعات إلى أن السلسلة ستُطرح  في 6 أغسطس ، ويبدو أن المشترين في أوروبا والأسواق العالمية الأخرى لن يضطروا للانتظار طويلًا. 

وقد نشر موقع YTECHB تقريرًا يكشف تفاصيل أسعار سلسلة ريدمي نوت 17 العالمية.

بحسب التقرير، ستزيد شركة ريدمي عدد طرازاتها في الأسواق العالمية إلى أربعة. وتشمل هذه التشكيلة، على ما يبدو، هواتف ريدمي نوت 17 (4G)، وريدمي نوت 17 (5G)، وريدمي نوت 17 برو 5G، وريدمي نوت 17 برو ماكس 5G. وسيُتاح للمشترين الدوليين خيار استخدام كلا الإصدارين، أحدهما يدعم شبكات الجيل الرابع (4G) والآخر يدعم شبكات الجيل الخامس (5G).


أسعار سلسلة هواتف Redmi Note 17 

ستبدأ المواصفات الأساسية بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت وسعة تخزين داخلية 128 جيجابايت. سيحتوي هاتف نوت 17 القياسي على  كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل ، وسيتوفر بألوان الأسود والأزرق والبنفسجي.

أما بالنسبة للسعر، فسيبدأ سعر هاتف Redmi Note 17 4G من 250 يورو لنسخة 4 جيجابايت/128 جيجابايت، بينما تبلغ تكلفة نسخة 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من سعة التخزين 300 يورو. أما الراغبون في دعم تقنية الجيل الخامس (5G) فسيتعين عليهم دفع 400 يورو لنسخة 6 جيجابايت/256 جيجابايت.


ريدمي نوت 17 برو


سيحتل طراز Pro مرتبة أعلى في سلم الأسعار. سيبلغ سعر هاتف Redmi Note 17 Pro 5G بذاكرة وصول عشوائي 6 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت 500 يورو. أما الطراز الأعلى، Redmi Note 17 Pro Max 5G، فسيكون سعره 600 يورو، ويأتي بذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت وسعة تخزين 256 جيجابايت نفسها.

كالعادة، تُعتبر سلسلة هواتف نوت خيارًا متوسطًا ضمن منظومة شاومي. ومع توقع إطلاقها في الهند خلال أيام، من المتوقع الإعلان الرسمي عن الأسعار والمواصفات الكاملة قريبًا.

نوت 17 نوت 17 برو شركة ريدمي سعر هاتف Redmi Note 17 4G الأسواق العالمية أسعار سلسلة ريدمي نوت 17 العالمية شبكات الجيل الخامس

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