قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوقي غريب لـ صدى البلد: طلبات المنتخب أوامر و5 ملفات لتطوير الكرة المصرية
الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%
تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
شوقي غريب يكشف لـ صدى البلد: خطة عمل للمنتخبات الوطنية حتى أولمبياد 2032
مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين في حادث غرق داخل قرية سياحية بالساحل الشمالي
الجيش الأوكراني يعلن قصف مصفاة نفط في منطقة ساراتوف الروسية
وكالة فارس: لا اتفاق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز
6.2 مليار مشاهدة تراكمية على قنوات beIN SPORTS خلال بطولة كأس العالم 2026
القوات الروسية تستهدف سفينة تحمل معدات عسكرية للقوات الأوكرانية في البحر الأسود
«الزراعة»: ضبط أكثر من 226 طن لحوم ومنتجاتها مُخالفة للاشتراطات الصحية خلال يوليو
زفاف ينتظره الملايين.. هل اقترب رونالدو من حسم أكبر قرار في حياته؟
15 لاعبا بالموسم.. خالد الغندور يتهم أحد الأندية بمخالفة لائحة الإعارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وحش الطاقة القادم.. ريدمي يخطط لهاتف ببطارية 10,000 مللي أمبير

هواتف ريدمي توربو 6
هواتف ريدمي توربو 6
لمياء الياسين

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على سلسلة هواتف ريدمي توربو 6 الرائدة ذات الأداء العالي. من المتوقع أن تضم السلسلة طرازين، هما توربو 6 القياسي وتوربو 6 ماكس الأكثر قوة. وقد بدأت التسريبات تكشف تدريجياً عن تفاصيل حول طراز ماكس، وآخرها يُلقي الضوء على سعة بطاريته.

بطارية هاتف Redmi Turbo 6 Max

بحسب المسرب سمارت بيكاتشو، يخضع هاتف ريدمي توربو 6 ماكس القادم حاليًا للاختبار ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير. ويبقى أن نرى ما إذا كانت سعة بطاريته ستكون أكبر من سعة بطارية هاتف ريدمي نوت 17 برو ماكس القادم (النسخة الصينية)، والذي يُشاع أيضًا أنه سيحتوي على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير.
ويزعم المصدر أيضاً أن الجهاز سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بتصميم بسيط. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يعتمد وحدة كاميرا أفقية، مما يمنحه مظهراً مميزاً مقارنةً بالجيل السابق.

في قسم التعليقات على منشوره، ذكر المُسرّب أن الجهاز من المقرر إطلاقه في يناير، وهو جدول زمني أبرزه أيضًا المُسرّب Digital Chat Station في تسريب حديث.

ميزات هاتف Redmi Turbo 6 Max

ميزات هاتف Redmi Turbo 6 Max


بالحديث عن منصة Digital Chat Station، كشف سابقًا أن هاتف Redmi Turbo 6 Max سيأتي بشاشة OLED مسطحة قياس 7 بوصات بدقة 2K ومعالج Dimensity 9-series بتقنية 3 نانومتر. ورغم أن الاسم الرسمي للمعالج لم يُعلن بعد، إلا أنه يُحتمل أن يُطلق عليه اسم Dimensity 9600s .

من المتوقع أن يتميز هاتف Redmi Turbo 6 Max بإطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69. ولأغراض الأمان، يُقال إنه مزود بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.

شركة ريدمي هواتف ريدمي توربو 6 كاميرا خلفية تقنية الموجات فوق الصوتية هاتف ريدمي توربو 6 ماكس مستشعر بصمة كاميرا خلفية مزدوجة كاميرا أفقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

امام عاشور.

رغم العرض السعودي الضخم.. إمام عاشور يغلق ملف الاحتراف ويُجدّد عقده مع الأهلي بـ 200 مليون جنيه

عمر مرموش

رسالة مانشستر سيتي حسمت الجدل.. هل يرحل عمر مرموش عن الفريق؟

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

ترشيحاتنا

النفط الخام

إنديان أويل ترفع مشترياتها الفورية من النفط الخام لمستوى قياسي

التمثيل التجارى

التمثيل التجاري يبحث تعزيز التعاون وتيسير حركة المستثمرين بين مصر والعراق

الذهب

ارتفاع مبيعات المشغولات الذهبية في مصر أول 7 أشهر من 2026

بالصور

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

طريقة عمل كفتة الدجاج بالزبادي

الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي
الطريقة لعمل كفته الدجاج بالزبادي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد