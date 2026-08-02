وحش الطاقة القادم.. ريدمي يخطط لهاتف ببطارية 10,000 مللي أمبير

تُشير التقارير إلى أن شركة ريدمي تعمل على سلسلة هواتف ريدمي توربو 6 الرائدة ذات الأداء العالي. من المتوقع أن تضم السلسلة طرازين، هما توربو 6 القياسي وتوربو 6 ماكس الأكثر قوة. وقد بدأت التسريبات تكشف تدريجياً عن تفاصيل حول طراز ماكس، وآخرها يُلقي الضوء على سعة بطاريته.

بطارية هاتف Redmi Turbo 6 Max

بحسب المسرب سمارت بيكاتشو، يخضع هاتف ريدمي توربو 6 ماكس القادم حاليًا للاختبار ببطارية سعتها 10000 مللي أمبير. ويبقى أن نرى ما إذا كانت سعة بطاريته ستكون أكبر من سعة بطارية هاتف ريدمي نوت 17 برو ماكس القادم (النسخة الصينية)، والذي يُشاع أيضًا أنه سيحتوي على بطارية بسعة 10000 مللي أمبير.

ويزعم المصدر أيضاً أن الجهاز سيحتوي على كاميرا خلفية مزدوجة بتصميم بسيط. وتشير بعض التقارير إلى أنه قد يعتمد وحدة كاميرا أفقية، مما يمنحه مظهراً مميزاً مقارنةً بالجيل السابق.

في قسم التعليقات على منشوره، ذكر المُسرّب أن الجهاز من المقرر إطلاقه في يناير، وهو جدول زمني أبرزه أيضًا المُسرّب Digital Chat Station في تسريب حديث.

ميزات هاتف Redmi Turbo 6 Max

ميزات هاتف Redmi Turbo 6 Max



بالحديث عن منصة Digital Chat Station، كشف سابقًا أن هاتف Redmi Turbo 6 Max سيأتي بشاشة OLED مسطحة قياس 7 بوصات بدقة 2K ومعالج Dimensity 9-series بتقنية 3 نانومتر. ورغم أن الاسم الرسمي للمعالج لم يُعلن بعد، إلا أنه يُحتمل أن يُطلق عليه اسم Dimensity 9600s .

من المتوقع أن يتميز هاتف Redmi Turbo 6 Max بإطار معدني متوسط ​​وهيكل مقاوم للغبار والماء بمعيار IP68/IP69. ولأغراض الأمان، يُقال إنه مزود بمستشعر بصمة مدمج في الشاشة بتقنية الموجات فوق الصوتية.