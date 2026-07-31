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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

موبايلات تعيش أطول.. هذه هواتف أندرويد ستتلقى التحديثات حتى 2030

هواتف أندرويد
هواتف أندرويد
شيماء عبد المنعم

إذا كنت تخطط لشراء هاتف ذكي يستمر معك لسنوات طويلة، فإن الأجهزة التي أطلقت بداية من عام 2024 أصبحت نقطة البداية الأفضل للحصول على دعم حتى عام 2030، وعلى رأسها هاتف سامسونج الرائد Galaxy S24 وجوجل Pixel 8 والإصدارات الأحدث من بعض الشركات التي بدأت تمديد سياسات التحديثات.

هواتف أندرويد تتلقي التحديثات لسنوات طويلة

أصبحت فترة الدعم الطويلة من أهم العوامل التي يبحث عنها المستخدمون عند شراء الهواتف الذكية، خاصة مع أهمية تحديثات الأمان التي تحمي البيانات من المخاطر الإلكترونية، إلا أن تحديثات نظام التشغيل نفسها لا تتوفر دائما للفترة نفسها، إذ تتوقف العديد من الهواتف عن الحصول على الميزات الجديدة قبل وقت طويل من انتهاء تحديثات الحماية.

ويعني ذلك أن شراء هاتف مستعمل قد يحرم المستخدم من بعض المزايا الجديدة التي ستصل إلى إصدارات أندرويد المستقبلية، لذلك أصبح اختيار جهاز يتمتع بدعم طويل الأمد أمرا ضروريا لمن يرغب في الاحتفاظ به لسنوات.

ورغم أن الهواتف الحديثة غالبا ما تحصل على دعم أطول، فإن لكل جهاز "نهاية عمر" محددة تتوقف بعدها التحديثات. وفي ظل ارتفاع أسعار الهواتف الجديدة، يبحث كثيرون عن أجهزة يمكن الاعتماد عليها.

1. سلسلة سامسونج Galaxy S24.. دعم يمتد حتى 2030:

تعد سامسونج واحدة من الشركات الرائدة في سوق الهواتف الذكية، وقد رفعت خلال السنوات الأخيرة مدة دعم أجهزتها بشكل كبير.

ففي عام 2022، أعلنت الشركة أن هواتفها الجديدة ستحصل على أربع سنوات من تحديثات نظام التشغيل وخمس سنوات من التحديثات الأمنية، قبل أن توسع هذا الدعم في عام 2024 ليصل إلى 7 سنوات من تحديثات النظام والأمان لبعض الأجهزة الحديثة.

ويأتي هاتف Galaxy S24، الذي أطلق في بداية عام 2024، ضمن الأجهزة التي يمكنها الاستمرار في تلقي التحديثات حتى عام 2030 أو أكثر.

وكان الهاتف قد خطط في البداية للحصول على أربع سنوات فقط من تحديثات النظام، قبل أن تؤكد سامسونج لاحقا تمديد فترة الدعم إلى سبع سنوات كاملة.

ويعتبر عام 2024 نقطة فاصلة بالنسبة لأجهزة سامسونج الراغبة في الوصول إلى دعم طويل حتى نهاية العقد، أما الهواتف الأقدم مثل Galaxy S23، فقد اقتربت من نهاية تحديثات النظام، مع استمرار التحديثات الأمنية لفترة محدودة فقط.

سلسلة سامسونج Galaxy S24

2. هاتف جوجل Pixel 8.. بداية عصر الدعم الطويل:

لم تأت خطوة سامسونج لتمديد الدعم من فراغ، إذ جاءت بعد أن بدأت جوجل في رفع مستوى تجربة هواتف Pixel، خصوصا مع إطلاق سلسلة Pixel 8 عام 2023.

وتعهدت جوجل بتوفير تحديثات نظام التشغيل والأمان لمدة سبع سنوات لهواتف Pixel، تبدأ من تاريخ توفر الجهاز لأول مرة عبر متجر جوجل الرسمي.

وبذلك فإن هواتف Pixel 8 وما بعدها يمكن أن تستمر في تلقي التحديثات حتى عام 2030 على الأقل، مع توقع استمرار الدعم لفترات أطول في الإصدارات المستقبلية.

Pixel 8

3. هاتف Nothing Phone 3 وMotorola Signature.. خيارات محدودة:

تقدم شركتا Nothing وموتورولا نماذج محددة يمكنها الوصول إلى عام 2030.

ويأتي هاتف Nothing Phone 3، الذي أطلق عام 2025، مع دعم يصل إلى خمس سنوات من تحديثات النظام و7 سنوات من التحديثات الأمنية، ما يجعله أحد هواتف الشركة القليلة القادرة على الاستمرار حتى نهاية العقد.

هاتف Nothing Phone 3

لكن الإصدارات الأحدث مثل Phone 4a وPhone 4b تقدم فترة أقصر من تحديثات النظام، رغم استمرار الدعم الأمني لعدة سنوات.

أما هاتف Motorola Signature الجديد، فيتميز بدعم أطول، حيث من المتوقع أن يستمر في تلقي تحديثات النظام حتى عام 2033، لكنه يأتي في ظل تاريخ متذبذب نسبيا للشركة فيما يتعلق بسياسات دعم الهواتف.

هاتف Motorola Signature
هواتف أندرويد شراء هاتف ذكي تحديثات الهواتف الذكية

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