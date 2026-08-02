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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين.. وحريق يلتهم شقة بقنا دون إصابات

حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حوادق متفرقة
حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حوادق متفرقة
قسم المحافظات

شهدت المحافظات خلال الساعات الماضية سلسلة من الحوادث المأساوية والمتفرقة، أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ما بين حوادث غرق وتصادم وانهيارات، وسط تحركات من الأجهزة الأمنية للتعامل مع البلاغات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصرع 3 أشخاص في حادث غرق بالساحل الشمالي

ففي الساحل الشمالي، شهدت إحدى القرى السياحية حادثًا مأساويًا، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة اثنين آخرين إثر تعرضهم للغرق، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى الحمام المركزي.

واستقبل المستشفى المصابين، وهما فارس محمد صابر، وشيماء حامد سعد فضل، حيث تبين إصابتهما بضيق في التنفس، وجرى تقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة لهما، فيما وصفت حالتهما العامة بالمستقرة.

كما استقبل المستشفى جثامين كل من عبده رمضان سعد، وسمرة حامد سعد، وشهد حامد سعد، وتم إيداعها بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف جهات التحقيق.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

غرق بمطروح
حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حوادق متفرقة

العثور على جثة فتاة مشنوقة داخل منزلها

وفي الدقهلية، عثرت الأجهزة الأمنية على جثة فتاة 17 عامًا داخل منزلها بقرية البقلية التابعة لمركز المنصورة،

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع فتاة. شنقا داخل منزلها بقرية القبلية

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة.

وبالمعاينة تبين وجود جثة  سلوى محمد جمعة رمضان17عاما  معلقة  بحبل داخل المنزل. وبعد انتهاء معاينة النيابة والجهات المختصة.

وبسؤال اهلينها أكدوا مرورها بازمه نفسيه أدت لقيامها بإنهاء حياتها، وتم  نقل الجثمان إلى  مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف جهات التحقيق.

10 مصابين في حادث تصادم على طريق كفر داود

نجا ركاب سيارة ميكروباص من حادث مروع، إثر انقلاب السيارة أثناء سيرها على طريق (كفر داوود - مدينة السادات) بمحافظة المنوفية، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر داوود المتجه إلى مدينة السادات. وعلى الفور، انتقلت القوات الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لتقديم الدعم اللازم وتبين إصابة 10 مصابين. 

و على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى السادات المركز لتلقي العلاج اللازم والاطمئنان عليهم.

النيران تقضى على محتويات شقة بالكامل فى قنا

وفي محافظة قنا، اندلع حريق فى شقة سكنية داخل أحد العقارات بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، دون وقوع خسائر بشرية.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد اندلاع حريق كبير فى شقة سكنية بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، دون أن يسفر عن أى خسائر فى الأرواح.

حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حوادق متفرقة

ودفعت إدارة الحماية المدنية بقنا، بسيارتين إلى موقع الحريق، وتمكنت من السيطرة على النيران قبل أن تمتد لبقية الشقق والمنازل المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية، أن ألسنة النيران تمكنت من كافة محتويات الشقة، إلا أنها لم تسفر عن أى إصابات أو خسائر بين السكان.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

حصاد الحوادث في المحافظات.. مصرع 5 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حوادق متفرقة

مصرع عامل في حفر خزان صرف صحي

وفي المنيا، لقي شخص مصرعه بعدما انهارت عليه كميات من الرمال أثناء أعمال حفر خزان صرف صحي باحد النجوع بمركز سمالوط، تم استخراج الجثة، وتحرر محضر بالواقعة ، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة ، يفيد بانهيار الرمال على أحد العمال أثناء حفر خزان صرف صحي بعمق 5 امتار باحد النجوع التابعة لمركز سمالوط.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتمكنت القوات من انتشال الجثمان، وتبين وفاته، ويدعى امبارك . ص 40 عامًا، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي تحت تصرف جهات التحقيق لحين إنهاء الإجراءات القانونية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت جهات التحقيق لمباشرة، وشيع اهالي النجع والمناطق المجاورة جثمان الشاب وسط حالة من الحزن الشديد.

الساحل الشمالي الدقهلية المنيا محافظة قنا

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