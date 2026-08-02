أيمن فوزي: استضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات تعكس ثقل الدور المصري

أكد المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن توجيهات ودعم وزارة الطيران المدني كانت المحرك الرئيسي لتحقيق عدد من الخطوات الاستراتيجية التي عززت مكانة مصر داخل منظومة الطيران المدني الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس أيمن فوزي عرب، علي التونسي، السكرتير العام للمجلس الدولي للمطارات لإقليم إفريقيا (ACI Africa)، على هامش مشاركتهما في أعمال النسخة الحادية عشرة من أسبوع أفريقيا والمحيط الهندي للطيران المدني (AFI Aviation Week 2026)، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن اختيار مصر لاستضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات (ACI World WAGA 2027) بمدينة شرم الشيخ يمثل تتويجًا للجهود التي قادتها الشركة في إعداد وتقديم ملف الاستضافة، والذي حظي بدعم واسع داخل المجلس الدولي للمطارات.

وأوضح عرب أن هذا الفوز يعكس تنامي الدور المصري داخل المجلس الدولي للمطارات، وانتقال المطارات المصرية من مجرد المشاركة إلى الإسهام الفاعل في دعم توجهات المجلس وصياغة قراراته، مؤكداً أن استضافة الحدث تمثل شهادة ثقة دولية جديدة في قطاع الطيران المدني المصري، وترسخ مكانة المطارات المصرية كمحور رئيسي لصناعة النقل الجوي في المنطقة.

وأضاف أن الشركة القابضة تكثف جهودها بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني لتنظيم الحدث، الذي سيشهد اجتماعات مجالس إدارات المجلس الدولي للمطارات، وجلسات عامة ومنتديات رفيعة المستوى، إلى جانب معرض دولي متخصص لعرض أحدث تقنيات المطارات والطيران، مشيراً إلى أن مدينة شرم الشيخ بما تمتلكه من بنية تحتية متطورة توفر بيئة مثالية لاستضافة هذا الحدث العالمي.

وأشار إلى أن اختيار القاهرة مقراً لأول مكتب إقليمي فرعي للمجلس الدولي للمطارات في إفريقيا يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الريادة المصرية داخل القارة، موضحاً أن هذا الإنجاز جاء بعد متابعة استمرت 18 شهراً بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، لينضم المقر إلى قائمة المؤسسات الدولية العاملة في مجال الطيران.

وشملت الزيارة جولة بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات الخاصة باستضافة الجمعية العامة للمجلس الدولي للمطارات (WAGA 2027)، إلى جانب تفقد التجهيزات النهائية للمكتب الإقليمي الفرعي للمجلس بالقاهرة، المقرر افتتاحه خلال العام الجاري.

من جانبه، أشاد علي التونسي بما حققته المطارات المصرية من تطور يعكس رؤية استراتيجية واضحة، مؤكداً أن التعاون مع وزارة الطيران المدني والشركة القابضة للمطارات يمثل فرصة لتعزيز الشراكات الإفريقية، وأن افتتاح المكتب الإقليمي بالقاهرة سيجعل من مصر مركزاً رئيسياً للتنسيق والتدريب وصياغة المبادرات الخاصة بقطاع المطارات في شمال إفريقيا.