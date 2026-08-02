القصة الكاملة لحادث الطفل الذي ساق اتوبيس وانقلب وتسبب بوفاة شخص واصابة اخرين في حصة شبشير بالغربية

في آخر تطورات واقعة استغلال صغير بمحافظة الغربية نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف..

النيابة العامة

أصدر المحامي العام الأول لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلي رئيس نيابة مركز طنطا بسرعة فتح باب التحقيق مع قائد الأتوبيس وحفيده الطفل المعجزة المتسببان في انقلاب اتوبيس نقل حكومي ودهس عدد من المواطنين أمام المسجد الكبير بقرية حصة شبشير مما تسبب في وفاة عجوز مسن وإصابة أخرين .

توجيهات عاجلة من النيابة العامة

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال شهود عيان والتحفظ على الطفل المعجزة وجده فضلا عن إنهاء تصريح دفن ضحية الحادث المؤلم وتفريغ كاميرات مراقبه بمحيط موقع الحادث.

مصرع عجوز في حادث دهس

من ناحية أخري أفاد مسئول طبي بالغربية منذ قليل بالغربية:وفاة عجوز مسن والد العريس في حادث دهس وانقلاب اتوبيس بخط"طنطا - شبشير" بمجرد وصوله إلي مستشفي طوارىء طنطا الجامعي .

كما كشف مسئول بالهيئة الإسعاف بمحافظة الغربية عن الدفع ب5 سيارات لنقل ضحايا حادث انقلاب اتوبيس "طنطا -شبشير" منهم حالة خطرة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي .

دعم هيئة الإسعاف

وجاء ذلك بناءا على توجيهات من الدكتور محمد وجدي رئيس هيئة الإسعاف لدعم الأسر والعائلات لنقل ضحايا حادث دهس مواطنين بخط "طنطا - حصة شبشير"بنطاق محافظة الغربية .

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية نجحت في ضبط قائد أتوبيس الغربية بتهمه الإهمال عقب انقلابه بخط "طنطا - حصة شبشير " بسبب السرعة الزائدة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وقوع الحادث ودهس المواطنين

وكان الطريق الزراعي بخط "طنطا ـ حصة شبشير" شهد استغلال صغير نزول سائق اتوبيس لشراء بعض احتياجات وقاده بسرعه زائدة مما تسبب في انقلابه ودهس عدد من المارة كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف منا أسفر عن مصرع شخص وإصابة 3 أخرين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية حصة شبشير يفيد بانقلاب اتوبيس نقل بسبب السرعة الزائدة عقب اصطدامه بأحد أرصفة المنازل المتواجدة بخط "طنطا_حصة شبشير" بنطاق دائرة المركز.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته .

تحرك عاجل من الجهات المعنية

كما تم الدفع ب 5سيارات إسعاف و3 سيارات مطافئ مدعومة بقوات الحماية المدنية لنقل الضحايا كما خصصت اوناش لرفع اثار الحادث تيسير للحركة المرورية.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.