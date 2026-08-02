خبير في شؤون الطاقة: حرب إيران منحت شركات النفط الأمريكية مكاسب تاريخية

قال هاشم عقل، خبير شؤون الطاقة، إن الحرب في الشرق الأوسط أعادت تشكيل معادلة الربحية في قطاع النفط، مشيراً إلى أن شركات النفط العالمية، ولا سيما الأمريكية، كانت من أبرز المستفيدين، بعدما سجلت أرباحاً استثنائية خلال الأشهر الأخيرة.

وأوضح عقل، خلال مداخلة عبر برنامج "المراقب" الذي تقدمه الإعلامية روان علي، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن نحو 49 شركة نفط عالمية حققت أرباحاً بلغت 240 مليار دولار خلال ثلاثة أشهر، فيما سجلت شركات أمريكية كبرى، مثل «إكسون موبيل» و«شيفرون»، نتائج قياسية مدفوعة بارتفاع الطلب على النفط الأمريكي باعتباره مصدراً أكثر استقراراً للإمدادات.

وأضاف أن هذه المكاسب لا تنعكس بالضرورة على الاقتصاد الأمريكي، إذ يتحمل المستهلك آثار ارتفاع أسعار الوقود والسلع، بينما تواجه الحكومة ضغوطاً تضخمية، رغم زيادة الإنتاج والصادرات النفطية الأمريكية.

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