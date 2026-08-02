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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تستعد لإطلاق iPhone Air 2 بخمس مزايا جديدة

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

كشف المحلل جيف بو Jeff Pu، المتخصص في متابعة شركة آبل، أن الشركة تعتزم إطلاق الجيل الثاني من هاتف آيفون أير خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك وفقا لمذكرة بحثية صادرة عن شركة GF Securities.

وبحسب التقرير، سيحمل آيفون أير 2 خمس ترقيات رئيسية مقارنة بالإصدار الحالي، أبرزها إضافة كاميرا خلفية ثانية بدقة 48 ميجابكسل بعدسة Ultra Wide، إلى جانب العدسة الرئيسية Fusion، ما يمنح المستخدمين خيارات تصوير أكثر تنوعا.

كما سيأتي الهاتف بجزيرة جزيرة ديناميكية أصغر حجما، بالإضافة إلى معالج A20 Pro الجديد، المصنع بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، والذي يتوقع أن يوفر أداء أعلى وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة مقارنة بمعالج A19 Pro الحالي المبني على تقنية 3 نانومتر.

آيفون أير

ومن بين التحسينات أيضا، اعتماد شريحة N2 الجديدة للاتصال اللاسلكي، وهي الجيل الثاني من رقائق آبل المخصصة للشبكات، والتي تدعم تقنيات Wi-Fi 7 وBluetooth 6 وThread، مع تحسين موثوقية وأداء ميزات مثل AirDrop وPersonal Hotspot.

وسيحصل الهاتف كذلك على مودم C2 الجديد للاتصال بشبكات 5G، وهو الجيل الثاني من مودمات آبل، بعد أن وصفت الشركة مودم C1X الحالي بأنه الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة في هواتف آيفون حتى الآن.

ورغم هذه التحديثات، يتوقع المحلل أن يحتفظ الهاتف بشاشة قياس 6.5 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 18 ميجابكسل تدعم ميزة Center Stage.

وأشار التقرير إلى أن آبل تخطط لإطلاق iPhone Air 2 بالتزامن مع هاتفي iPhone 18 وiPhone 18e خلال شهر مارس 2027، بينما ينتظر أن تصل هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب الهاتف القابل للطي الذي يشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، في سبتمبر 2026، ضمن استراتيجية جديدة تعتمد على توزيع إطلاق هواتف السلسلة على عدة مواعيد بدلا من طرحها دفعة واحدة.

iPhone Air آبل مزايا آيفون أير 2

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