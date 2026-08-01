زيادة تاريخية في سعر آيفون؟.. توقعات بوصول iPhone 18 Pro إلى 1399 دولارا

يستعد عشاق آيفون لوصول سلسلة iPhone 18 Pro خلال الفترة المقبلة، لكن الهاتف الجديد قد يأتي بسعر أعلى بكثير من سابقه، بعدما توقعت تقارير جديدة أن يبدأ سعره من نحو 1399 دولارا.

وعزز المحلل جيف بو هذه التوقعات، مشيرا إلى احتمال ارتفاع سعر iPhone 18 Pro بنحو 300 دولار مقارنة بالجيل السابق.

وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” قد توقعت الشهر الماضي أن يصل السعر الابتدائي لهاتف iPhone 18 Pro إلى 1399 دولارا، بعد تحذيرات من شركة آبل بشأن زيادات محتملة في أسعار منتجاتها، بسبب الارتفاع الكبير في تكاليف المكونات، بما في ذلك ذاكرة الوصول العشوائي رام والتخزين ونظام الكاميرا الجديد مرتفع التكلفة.

وفي مذكرة بحثية اطلعت عليها منصة 9to5Mac، توقع المحلل جيف بو أن ترتفع أسعار طرازي iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بما يتراوح بين 250 و300 دولار لكل منهما.

iPhone 18 Pro

وبناء على هذه التوقعات، قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro من نطاق يتراوح بين 1349 و1399 دولارا، بينما قد يبدأ سعر iPhone 18 Pro Max بين 1449 و1499 دولارا.

وأرجع التقرير هذه الزيادة المتوقعة إلى ارتفاع تكلفة شريحة A20 Pro، وذاكرة LPDDR5X، ووحدات التخزين NAND، حيث يتوقع أن تتكبد آبل تكاليف أعلى بنحو ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام الماضي بالنسبة لبعض هذه المكونات.

ورغم أن آبل قد تختار تقليص هامش أرباحها للحفاظ على أسعار أقل للمستهلكين، فإن الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات أخرى للشركة تجعل هذا الخيار أقل احتمالا.

ومع استمرار ارتفاع تكاليف المكونات إلى مستويات غير مسبوقة، يرى محللون أن وصول سعر iPhone 18 Pro إلى حدود 1399 دولارا أصبح احتمالا واقعيا، خاصة بالنظر إلى سياسة هوامش الربح التي تتبعها آبل تاريخيا.