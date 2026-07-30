قبل الإطلاق المرتقب.. 5 مفاجآت في آيفون 18 برو قد تجعله يستحق الشراء

مع اقتراب موعد إطلاق سلسلة iPhone 18، تتزايد التسريبات التي تكشف ملامح الجيل الجديد من هواتف آبل، والذي يتوقع الإعلان عنه خلال الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، مع ترجيحات بأن يقام الحدث في 9 سبتمبر.

وإذا صحت التسريبات، فإن آيفون 18 برو لن يقدم تغييرا جذريا في التصميم، بل سيركز على تحسين تجربة الاستخدام اليومية عبر كاميرا أكثر احترافية، وعمر بطارية أطول، وأداء أسرع، إلى جانب مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وفيما يلي أبرز خمس ترقيات منتظرة في هاتف آيفون 18 برو القادم من آبل:

1. شاشة أكثر تطورا وتصميم محسن:

تشير التسريبات إلى أن آبل ستحتفظ بالتصميم العام الذي قدمته في iPhone 17 Pro، مع تحسينات طفيفة في الواجهة الأمامية، أبرزها تقليص حجم الجزيرة الديناميكية لمنح المستخدم مساحة عرض أكبر.

كما يتوقع أن يأتي الهاتف بشاشة LTPO+ OLED أكثر كفاءة، توفر سطوعا أعلى مع استهلاك أقل للطاقة، إلى جانب ألوان جديدة مثل Dark Cherry وLight Blue وSilver.

iPhone 18 Pro

2. معالج A20 Pro يدعم الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي:

من المنتظر أن يعمل آيفون 18 برو بمعالج A20 Pro الجديد، المصنع بتقنية 2 نانومتر من شركة TSMC، مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت.

وستوفر الشريحة الجديدة أداء أسرع، وإدارة أفضل للحرارة، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة، فضلا عن دعم مزايا Apple Intelligence القادمة مع نظام iOS 27، ما يمنح الهاتف قدرات أكبر في تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي محليا دون الاعتماد على السحابة.

3. كاميرا أقرب إلى الاحترافية:

قد تكون الكاميرا أبرز نقاط القوة في الهاتف الجديد، إذ تشير التقارير إلى أن أبل تعمل على تزويد الكاميرا الرئيسية بفتحة عدسة متغيرة، وهي ميزة تمنح المستخدم مرونة أكبر في التحكم بكمية الضوء، ما يحسن التصوير الليلي، وصور البورتريه، وجودة الفيديو.

كما يتوقع تحسين عدسة التقريب Telephoto، مع ترقية الكاميرا الأمامية إلى 24 ميجابكسل.

4. بطارية تدوم لفترة أطول:

تتحدث التسريبات عن بطاريات أكبر في جميع هواتف سلسلة iPhone 18، خاصة إصدار Pro Max.

ومع كفاءة معالج A20 Pro والشاشة الجديدة منخفضة الاستهلاك للطاقة، ينتظر أن يقدم الهاتف عمر بطارية أطول بشكل ملحوظ مقارنة بالجيل السابق.

5. سعر أعلى مقابل مزايا أكثر:

رغم الترقيات الكبيرة، تشير التقارير إلى أن أبل قد ترفع أسعار هواتفها هذا العام.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر آيفون 18 برو في السوق الهندية من نحو 139900 روبية هندية، مقارنة بـ134900 روبية للإصدار السابق.

كما تتحدث التسريبات عن احتمال طرح نسخ Pro أولا، على أن تصل الإصدارات القياسية في وقت لاحق، ما يمنح الراغبين في الحصول على أحدث تقنيات آبل وميزات الذكاء الاصطناعي فرصة اقتناء الهاتف قبل باقي الطرازات.

ورغم كثرة التسريبات، لم تؤكد آبل أيا من هذه المعلومات حتى الآن، لذلك تبقى جميع المواصفات والأسعار المتداولة غير رسمية، إلى حين الكشف عن سلسلة iPhone 18 خلال حدث الشركة المرتقب في سبتمبر المقبل.