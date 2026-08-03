ملك هواتف الألعاب 2026.. ميزات ثورية لهدية مثالية

إليك أفضل الهواتف المخصصة للألعاب هذا العام والتي تأتي بميزات ثورية وحلول تبريد حقيقية ستجعله الهدية المثالية

هاتف RedMagic 11 Air

يعد الهاتف قادر على الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 24000 دورة في الدقيقة، وهي نفس السرعة الموجودة في هاتف RedMagic 11 Pro. وهو أول هاتف مزود بمروحة تبريد فعّالة.

يأتي هاتف RedMagic 11 Air مزود ببطارية سعتها 7000 مللي أمبير فماذا عن سمكه ووزنه؟

يُأتي الهاتف بسمك 7.85 ملم ووزن 207 جرامات طبيعيين، وليسا نحيفين وخفيفين.

على الجانب الآخر جاء هاتف RedMagic 11 Pro بهيكل بسمك 8.9 ملم، وبطارية بسعة 7500 مللي أمبير، ووزن 230 جرامًا.

بحسب التقارير السابقة، سيُزوّد ​​جهاز RedMagic 11 Air بنظام تبريد نشط، بالإضافة إلى محرك الألعاب Cube الخاص بالعلامة التجارية، وشريحة Red Core R4 المخصصة للألعاب الإلكترونية والمطورة ذاتيًا، ومحاكي حاسوب مدمج. وقد يُعجب البعض أيضًا بالتصميم الشفاف لهذا الطراز الجديد.

هاتف لينوفو ليجن ديول 2

كان آخر هاتف ذكي يحمل علامة Legion التجارية هو Legion Y70 ، وهو مزودًا بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 من الجيل الأول، وشاشة OLED بحجم 6.67 بوصة بمعدل تحديث 144 هرتز، ونظام تبريد مصمم للحفاظ على استقرار الأداء أثناء جلسات اللعب الطويلة.

يُظهر التصميم الخلفي وحدة كاميرا مستطيلة الشكل في الزاوية العلوية اليسرى، تحتوي على نظام كاميرا ثلاثية مع فلاش LED. أسفل وحدة الكاميرا، يظهر شعار Lenovo Legion بشكل بارز.

هاتف لينوفو ليجن ديول 2

تصميم هاتف لينوفو ليجن ديول 2

من المثير للاهتمام أن التصميم يبدو أكثر بساطة من طرازات ليجن السابقة. فقد ركزت الأجهزة السابقة في هذه السلسلة بشكل كبير على جماليات الألعاب، بينما يبدو هذا الجهاز أكثر تقليدية، مما يشير إلى أن لينوفو ربما تسعى إلى تصميم يوازن بين أداء الألعاب وسهولة الاستخدام اليومي.

إذا كانت شركة لينوفو تخطط للمنافسة في سوق هواتف الألعاب الحالية، فمن المرجح أن يستهدف الجهاز نفس شريحة الأداء التي تشغلها طرازات مثل RedMagic 11 Pro أو iQOO 15.

من المرجح أن يعني ذلك معالجًا رائدًا، مقترنًا بشاشة AMOLED عالية معدل التحديث، ربما 144 هرتز أو أعلى. كما يُتوقع وجود بطارية كبيرة وشحن سريع، بالإضافة إلى نظام تبريد متطور، مثل غرفة بخار كبيرة أو حتى تبريد بمروحة نشطة.