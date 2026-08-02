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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب يكشف مواصفات وأسعار هواتف Pixel 11 قبل إطلاقها الرسمي

Pixel 11
Pixel 11
احمد الشريف

 كشف تسريب جديد النقاب عن أبرز مواصفات وأسعار سلسلة هواتف Pixel 11 المقبلة من جوجل، بعدما نشرت الشركة عن طريق الخطأ تفاصيل السلسلة كاملة على منصة أمازون قبل نحو شهر من موعد الإطلاق الرسمي.

جوجل تنشر تفاصيل السلسلة كاملة عن طريق الخطأ على أمازون

نشرت جوجل، عبر متجرها على أمازون، بيانات كاملة عن أسعار ومواصفات وألوان سلسلة Pixel 11، قبل أن تقوم بحذف القوائم لاحقًا. 

وتتكون السلسلة، بحسب التسريب، من أربعة طرازات هي: Pixel 11، وPixel 11 Pro، وPixel 11 Pro XL، وPixel 11 Pro Fold.

ارتفاع الأسعار 100 دولار وزيادة سعة التخزين الأساسية

كشفت القوائم المسرَّبة أن هاتف Pixel 11 الأساسي سيبدأ سعره من 899 دولارًا مقابل سعة تخزين 256 جيجابايت، بعدما ألغت جوجل هذا العام فئة الـ128 جيجابايت. 

ويعني ذلك ارتفاع سعر البداية بمقدار 100 دولار مقارنة بالجيل السابق، مقابل مضاعفة سعة التخزين الأساسية.

انخفاض ذاكرة الوصول العشوائي في طرازي Pro

أشار التسريب إلى أن طرازي Pixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL في نسختيهما الأساسيتين سيأتيان بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت بدلًا من 16 جيجابايت، وذلك في ظل أزمة الذاكرة العالمية التي تؤثر على قطاع الهواتف الذكية.

سيبدأ سعر الهاتف القابل للطي Pixel 11 Pro Fold من 1899 دولارًا، إلا أن سعة بطاريته ستتراجع إلى 4750 مللي أمبير/ساعة، مقارنة بسعة 5000 مللي أمبير/ساعة في الجيل السابق.

موعد الإطلاق: 12 أغسطس في نيويورك

أكدت جوجل رسميًا أنها ستطلق "الجيل الجديد من أجهزة Pixel"، والمتوقع أن يكون سلسلة Pixel 11، في فعالية "Made by Google" المقرر عقدها يوم 12 أغسطس المقبل في مدينة نيويورك، الساعة 6:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

Pixel 11 جوجل هواتف Pixel 11

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