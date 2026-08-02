بعد يوم من إطلاقها.. جوجل تتراجع عن ميزة الذكاء الاصطناعي في Earth

سحبت شركة جوجل، ميزة جديدة في تطبيق Google Earth بعد أقل من 24 ساعة على إطلاقها، وذلك عقب موجة انتقادات حذرت من إمكانية استغلالها في إنشاء ونشر صور مضللة.

وكانت جوجل قد طرحت الميزة يوم الخميس الماضي، والتي تتيح للمستخدمين الاستفادة من نموذج توليد الصور Nano Banana 2 لإضافة صور منشأة بالذكاء الاصطناعي إلى خرائط وصور الأقمار الصناعية داخل Google Earth.

جوجل تتراجع عن ميزة الذكاء الاصطناعي في Google Earth

وأوضحت جوجل أن الهدف من الميزة هو تشجيع المستخدمين على "الإبداع الجغرافي" من خلال إنشاء مشاهد خيالية فوق الخرائط الحقيقية.

إلا أن الميزة أثارت مخاوف واسعة، إذ أشار منتقدون إلى أنها تسمح بإضافة أي صورة تقريبا إلى المواقع الجغرافية الواقعية عبر أوامر نصية، وهو ما قد يسهل إنتاج محتوى مضلل يبدو موثوقا، خاصة أن Google Earth يعد أحد أبرز المصادر البصرية التي يعتمد عليها الصحفيون والباحثون.

Google Earth

وفي تعليق ساخر، كتب أحد صحفيي BBC عبر منصة “إكس”: “بالتأكيد لا يمكن إساءة استخدام ميزة توليد الصور الجديدة في Google Earth، أحد أكثر مصادر الأدلة البصرية موثوقية، لنشر المعلومات المضللة على الإنترنت”.

وبعد يوم واحد فقط من الإطلاق، أعلنت جوجل إيقاف الميزة مؤقتا، وقالت في بيان: “شهدنا استخداما مفيدا لهذه الميزة من قبل متخصصين في البيانات الجغرافية، لكننا لاحظنا أيضا مشاركة لقطات شاشة لصور مولدة يبدو أنها تنتهك سياساتنا”.

وأضافت الشركة أنها ستتراجع عن طرح الميزة داخل Google Earth مؤقتا، إلى حين تطوير ضوابط وحواجز حماية أكثر قوة للحد من إساءة استخدامها.

ورغم الانتقادات، يرى مراقبون أن المشكلة لا تقتصر على جوجل وحدها، إذ أصبحت أدوات الذكاء الاصطناعي قادرة على إنتاج صور مزيفة مقنعة بسهولة، دون الحاجة إلى مهارات متقدمة في تحرير الصور، ما يجعل مكافحة المحتوى المضلل تحديا متزايدا مع انتشار مولدات الصور المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.