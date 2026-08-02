"سي بي إس نيوز": الإدارة الأمريكية تكشف معلومات أقل عن الحرب على إيران رغم تعهداتها بالشفافية

ذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" أن الإدارة الأمريكية، رغم تأكيدها التزامها بالشفافية، أصبحت تقدم معلومات أقل للجمهور بشأن سير العمليات العسكرية ضد إيران وتطوراتها، في وقت تتواصل فيه الحملة العسكرية الأمريكية للشهر السادس على التوالي مع ارتفاع تكاليفها.

وأشارت الشبكة، اليوم الأحد، إلى أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث تعهد، خلال الشهر الأول من توليه منصبه، بأن تكون إدارته "الأكثر شفافية على الإطلاق"، في ما اعتُبر تمييزًا لها عن الحروب السابقة في العراق وأفغانستان، التي واجهت انتقادات بسبب السرية والتصريحات الرسمية المضللة.

وأضافت الشبكة أن أكثر من 50 ألف جندي أمريكي لا يزالون منتشرين في منطقة الشرق الأوسط، فيما قُتل نحو 18 جنديًا أمريكيًا وأصيب المئات منذ بدء الحملة. كما أطلق الرئيس دونالد ترامب عدة مبادرات دبلوماسية مع إيران، كان أحدثها في نهاية الأسبوع الماضي، بينما طلبت الإدارة من الكونجرس الموافقة على تخصيص 67 مليار دولار إضافية لتغطية تكاليف العمليات.

ولفتت "سي بي إس نيوز" إلى أن الإحاطات الصحفية التي كان يعقدها البنتاجون لإطلاع الصحفيين والرأي العام على مجريات الحملة تراجعت إلى حد كبير، مشيرة إلى أن آخر إحاطة من هذا النوع عُقدت في أوائل مايو.