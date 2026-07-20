استعراض الفروق الميكانيكية والعتادية بين هاتفي جوجل Pixel 11 Pro XL وPixel 10 Pro XL

أظهر تقرير تقني متخصص أعده موقع "أندرويد سنترال" (Android Central) مقارنة شاملة بين هاتفي شركة جوجل الرائدين "بيكسل 11 برو إكس إل" (Pixel 11 Pro XL) و"بيكسل 10 برو إكس إل" (Pixel 10 Pro XL)، مسلطاً الضوء على أبرز الترقيات العتادية والتحسينات البرمجية التي أدخلتها الشركة الأمريكية على الجيل الحديث.

تطورات المعالج والذاكرة العشوائية وسرعة المعالجة

وبحسب ما ذكره موقع "أندرويد سنترال"، شهد هاتف Pixel 11 Pro XL قفزة أداء ملموسة بفضل انتقاله إلى شريحة المعالجة المحدثة "تينسور جي 5" (Tensor G5)، مقارنة بمعالج "تينسور جي 4" (Tensor G4) المدمج في هاتف Pixel 10 Pro XL.

وأوضح التقرير أن المعالج الجديد يعتمد على دقة تصنيع أكثر تطوراً تضمن خفض استهلاك الطاقة الكيميائية وتوفير معالجة حرارية أفضل أثناء أداء المهام الشاقة.

وذكر التقرير أن كلا الهاتفين يحافظان على سعة ذاكرة وصول عشوائي (RAM) مرتفعة تبدأ من 16 جيجابايت (GB) لتلبية متطلبات المعالجة المحلية السريعة لأدوات الذكاء الاصطناعي "جيميناي" (Gemini)، إلا أن طراز Pixel 11 Pro XL يتميز بإدارة خلفية أكثر سلاسة للتطبيقات المتعددة مع تحسين سرعة قراءة البيانات والتخزين الداخلي المتاح.

تحديثات منظومة الكاميرات وشاشة العرض

وأوضح التقرير الفني المرفق بالمقارنة أن جوجل زودت هاتف Pixel 11 Pro XL بمستشعرات تصوير أحدث للكاميرا الرئيسية والعدسة فائقة الاتساع (Ultra Wide)، مقارنة بالمنظومة البصرية المعتمدة في هاتف Pixel 10 Pro XL. ويسهم هذا التحديث في رفع كفاءة التقاط الصور في ظروف الإضاءة المنخفضة وتقليل الضوضاء الرقمية في المقاطع المصورة بدقة 4K.

وحافظ الجيلان على أبعاد شاشة العرض القياسية الكبيرة من نوع "أوليد" (OLED) المعتمدة على تقنية LTPO لدعم معدل تحديث متغير يصل إلى 120 هرتز، لكن هاتف Pixel 11 Pro XL يتفوق في الوصول إلى مستويات سطوع أقصى أعلى تحت أشعة الشمس المباشرة، مع استخدام طبقة واقية زجاجية محسنة لزيادة المقاومة ضد الخدوش والصدمات.

سعة البطارية وسرعة الشحن والتوفر بالأسواق

وأشارت البيانات التفصيلية للموقع إلى أن هاتف Pixel 11 Pro XL يحمل بطارية ذات سعة أكبر تدعم تقنيات الشحن السلكي واللاسلكي بقدرة أعلى مقارنة بهاتف Pixel 10 Pro XL، مما يوفر ساعات عمل إضافية مع استمرار تفعيل الواجهة الدائمة وشبكات الاتصال فائقة السرعة.

ولم تجر جوجل أي تعديلات جذرية على لغة التصميم الخارجي أو الشريط المعدني البارز للكاميرات الخلفية، متعهدة بتوفير الدعم البرمجي والتحديثات الأمنية وتحديثات نظام أندرويد لكلا الهاتفين لمدة تصل إلى 7 أعوام كاملة، بانتظار صدور التحديثات الدورية القادمة المخصصة لتحسين الأداء العام.