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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق إعادة تصميم جديدة لخدمة "صور جوجل" بأسلوب يركز على الاكتشاف البصري

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت شركة جوجل (Google) رسمياً عن إطلاق تحديث شامل وإعادة تصميم جديدة كلياً لمنصتها الشهيرة "صور جوجل" (Google Images)، بهدف تحسين تجربة الاستخدام والتركيز بشكل أساسي على تيسير عمليات الاكتشاف البصري للمستخدمين، من خلال واجهة تفاعلية شبيهة بتصميم منصة "بينتريست" (Pinterest) الشهيرة.

واجهة تفاعلية مستوحاة من منصة بينتريست 

أوضحت التقارير التقنية الرسمية الصادرة اليوم أن التصميم الجديد لخدمة صور جوجل يعتمد على تخطيط شبكي مرن ومستمر (Masonry Grid) يسمح بعرض الصور بأحجام وأبعاد مختلفة جنباً إلى جنب، بدلاً من التنسيق الأفقي التقليدي المتساوي الذي كان مستخدماً لسنوات طويلة. 

ويهدف هذا التغيير البصري الكبير إلى تقليل المساحات البيضاء المهدرة على الشاشة، مما يتيح للمستخدمين استعراض عدد أكبر من النتائج والصور الملهمة في وقت واحد ودون الحاجة للتمرير المستمر والبطيء.

وأشارت التقارير إلى أن هذا التحديث يركز بشكل كبير على تحويل تجربة البحث من مجرد كتابة كلمات مفتاحية للحصول على نتائج محددة، إلى رحلة استكشاف بصرية متكاملة (Visual Discovery). 

ويأتي هذا التحول استجابة للتغير الحاصل في سلوك الأجيال الشابة التي تفضل المنصات البصرية التفاعلية للبحث عن الأفكار، والتصاميم، والمنتجات، والديكورات، والأزياء، مما دفع جوجل لتطوير عتادها البرمجي لمواجهة المنافسة الشرسة في هذا المجال.

تقنيات الذكاء الاصطناعي وتسهيل الاكتشاف 

ودمجت جوجل في واجهتها المحدثة لخدمة صور جوجل ميزات ذكاء اصطناعي متطورة ترتبط مباشرة بأداة البحث البصري "عدسة جوجل" (Google Lens). 

وبموجب هذا الدمج، سيظهر زر مخصص للعدسة بشكل دائم ومباشر فوق أي صورة يختارها المستخدم، مما يسمح له بتحديد أجزاء معينة داخل الصورة والبحث عن منتجات أو عناصر مشابهة لها فوراً، دون مغادرة صفحة النتائج الرئيسية أو فتح تبويبات جديدة ومزعجة.

وأضاف التحديث نظام تصنيف ذكي يقوم بإنشاء بطاقات تفاعلية (Tags) أسفل الصور الرئيسية المقترحة، تشمل اقتراحات لمواضيع ذات صلة وثيقة بالبحث الحالي. وتساعد هذه البطاقات المستخدمين على تخصيص وتضييق نطاق بحثهم بشكل تدريجي وتلقائي، من خلال النقر على الكلمات الدلالية المقترحة والتي تولدها خوارزميات جوجل بناءً على سياق الصور وتفضيلات المستخدمين السابقة.

أدوات تنظيمية جديدة وحفظ المجموعات 

ووفرت جوجل عبر التصميم الجديد لصور جوجل أدوات تنظيمية محسنة تتيح للمستخدمين حفظ الصور المفضلة لديهم مباشرة في مجموعات مخصصة (Collections) تشبه اللوحات المستخدمة في بينتريست. 

ويمكن للمستخدمين تسمية هذه المجموعات ومشاركتها مع أصدقائهم أو زملائهم في العمل، مع إمكانية إضافة ملاحظات نصية على كل صورة محفوظة للرجوع إليها لاحقاً، مما يحول الخدمة من محرك بحث مؤقت إلى أداة إنتاجية وتنظيمية دائمة.

ولم تغفل جوجل حقوق منشئي المحتوى والمواقع الناشرة في التصميم الجديد؛ حيث تم إبراز الروابط وعناوين المواقع المصدرية للصور بشكل أكثر وضوحاً في الجزء السفلي من كل بطاقة صورة، مع إضافة علامات مميزة تشير إلى إمكانية الشراء المباشر إذا كانت الصورة تعود لمنتج معروض في متجر إلكتروني.

وتستهدف هذه الخطوة زيادة تدفق الزوار للمواقع الأصلية ودعم الناشرين من خلال تسهيل وصول المستهلكين إليهم مباشرة من نتائج البحث.

جوجل Google Images Pinterest

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