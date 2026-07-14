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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريب جديد يكشف تصميم ومواصفات ألوان هاتف Google Pixel 11 المرتقب بالكامل

Google Pixel 11
Google Pixel 11

كشفت تسريبات مصورة جديدة نشرتها مصادر تقنية مطلعة عن المظهر الخارجي وتفاصيل خيارات الألوان الرسمية لهاتف "جوجل بيكسل 11" (Google Pixel 11)، وذلك قبل إطلاق الهاتف رسمياً في الأسواق العالمية من قبل شركة جوجل خلال الأشهر المقبلة.

تفاصيل التصميم الجديد لهاتف Google Pixel 11 

وأظهرت الصور المسربة التي تداولتها المواقع الإخبارية المهتمة بقطاع التكنولوجيا حدوث تغييرات ملموسة في الهوية البصرية للجهاز؛ حيث تبنت جوجل تصميماً يعتمد على حواف مسطحة وشاشة مستوية تماماً مع انحناءات طفيفة عند الزوايا لتسهيل الإمساك بالهاتف، وهو ما يختلف عن التصاميم السابقة للشركة.

وأوضحت التسريبات أن الواجهة الخلفية للهاتف تحتوي على وحدة كاميرات مستطيلة الشكل تمتد بشكل أفقي ولكن مع دمجها بانسيابية أكبر في جسم الهاتف. 

وتضم هذه الوحدة ثلاث عدسات للتصوير مع مستشعر الإضاءة وفلاش LED، مع الحفاظ على شعار حرف الـ "G" الشهير الخاص بالشركة في منتصف الغطاء الخلفي.

خيارات الألوان الرسمية المسربة 

وحددت التقارير المسربة أربعة خيارات أساسية من الألوان لهاتف Google Pixel 11 ستطرحها الشركة للمستخدمين عند الإطلاق. 

وتشمل هذه القائمة اللون الأسود الفحمي الكلاسيكي، والرمادي الفاتح المائل للأبيض، بالإضافة إلى لونين جديدين كلياً هما الأزرق البحري الهادئ واللون الخوخي الدافئ الذي يظهر لأول مرة في هذه السلسلة.

وأشارت المصادر إلى أن الطبقة الخارجية للغطاء الخلفي ستأتي بملمس زجاجي مطفي (Matte) يمنع ظهور بصمات الأصابع أثناء الاستخدام اليومي، بينما تأتي إطارات الهاتف مصنوعة من الألومنيوم المعاد تدويره لتوفير صلابة أكبر للهاتف مع تقليل الوزن الإجمالي للجهاز.

المواصفات العتادية الأولية المرافقة للتسريب 

ونقلت المواقع التقنية عن سلاسل التوريد معلومات تفيد بأن الهاتف سيعمل بمعالج "تينسور" (Tensor) الجديد الذي تطوره جوجل داخلياً، والمخصص لتعزيز ميزات المعالجة العصبية والذكاء الاصطناعي بشكل فوري دون الحاجة للاتصال الدائم بالإنترنت، فضلاً عن تحسين كفاءة استهلاك طاقة البطارية.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد أو تعليق رسمي من جانب شركة جوجل بخصوص هذه التسريبات أو الأسعار الرسمية المتوقعة وموعد المؤتمر الصحفي المخصص للكشف عن الهاتف، حيث تلتزم الشركة سياسة التكتم المعتادة لحين اقتراب الموعد الفعلي للحدث السنوي الخاص بها.

Google Pixel 11 Google بيكسل 11

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